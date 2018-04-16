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Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 05:30 | Son Güncelleme

Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Semih Temel yönetimindeki 54 AP 235 plakalı otomobil, Sahabattin Zaim Bulvarı Karaman mevkisinde, yol kenarındaki elektrik direğine çarpı.

Kazada sürücü ile yanında bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın yaralandı.

Yaralanan sürücü Temel, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Otomobilde bulunan kadının ise yaşamını yitirdiği belirlendi.

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sakarya trafik kazası

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