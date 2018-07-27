Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü, 14 yaralı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde halk otobüsü, tır ve otomobilin karıştığı trafik kazasında bir kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Arifiye- Sapanca yolu üzerinde sürücüleri belirlenemeyen 41 LN 610 plakalı tır, 54 J 6511 plakalı Adapazarı-Sapanca seferi yapan halk otobüsü ile 34 RK 516 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, ilk belirlemelere göre, halk otobüsündeki bir kadın hayatını kaybetti, araçlarda bulunan 14 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıyor.
Hayatını kaybeden kadın yolcunun kimliğini tespit etme çalışmaları devam ediyor.
Kaza nedeniyle Sapanca-Adapazarı karayolu trafiğe kapatıldı.
Maltepe'de linç edilen kişiyle ilgili yeni iddia! Görgü tanığı konuştu
Sapıktan pişkin savunma! Engelli kız mahkemede sinir krizi geçirdi
Son Dakika... YPG ve Esad rejimi masaya oturdu
Şok iddia: Trump istedi, Türk vatandaşı serbest kaldı
AK Parti kulislerini sallayan iddia!
CHP'de kurultay tartışmasında ipler gerildi: Belediye başkanlarına sıkı markaj ve tehdit
Ölüm anı ve ölüm sonrası yaşanan ürkütücü gerçekler
Müteahhitin inanılmaz oyunu
Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!
Zonguldak'ta akılalmaz kaza! Genç avukat takla atan otomobilinden savrulup balkon saçağına uçtu
KPSS-2018/6 KGM yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum