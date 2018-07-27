HABER

Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü, 14 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 12:11 | Son Güncelleme

Arifiye ilçesinde, halk otobüsü, tır ve otomobilin karıştığı kazada, bir kadın yolcu hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde halk otobüsü, tır ve otomobilin karıştığı trafik kazasında bir kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arifiye- Sapanca yolu üzerinde sürücüleri belirlenemeyen 41 LN 610 plakalı tır, 54 J 6511 plakalı Adapazarı-Sapanca seferi yapan halk otobüsü ile 34 RK 516 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre, halk otobüsündeki bir kadın hayatını kaybetti, araçlarda bulunan 14 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıyor.

Hayatını kaybeden kadın yolcunun kimliğini tespit etme çalışmaları devam ediyor.

Kaza nedeniyle Sapanca-Adapazarı karayolu trafiğe kapatıldı.

PARTNERŞakacı Quaresma!Şakacı Quaresma!
Polis, katili cesedin başında beklerken buldu! 'Karımı ben öldürdüm' Polis, katili cesedin başında beklerken buldu! 'Karımı ben öldürdüm'
2018 Kurban bayramı ne zaman ve kaç gün? Bayramda hava durumu nasıl olacak?2018 Kurban bayramı ne zaman ve kaç gün? Bayramda hava durumu nasıl olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sakarya trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Etek giyen kadına 'küfür etti' iddiası! İstanbul Fatih'teki olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Etek giyen kadına 'küfür etti' iddiası! İstanbul Fatih'teki olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Polis, katili cesedin başında beklerken buldu! 'Karımı ben öldürdüm'

Polis, katili cesedin başında beklerken buldu! 'Karımı ben öldürdüm'

2018 Kurban bayramı ne zaman ve kaç gün? Bayramda hava durumu nasıl olacak?

2018 Kurban bayramı ne zaman ve kaç gün? Bayramda hava durumu nasıl olacak?

Orgeneral Yaşar Güler ve Ümit Dündar İstanbul'daki birlikleri inceliyor

Orgeneral Yaşar Güler ve Ümit Dündar İstanbul'daki birlikleri inceliyor

'Ben mehdiyim' deyip kadınlara öyle bir şey yaptırdı ki!

'Ben mehdiyim' deyip kadınlara öyle bir şey yaptırdı ki!

Maltepe'de linç edilen kişiyle ilgili yeni iddia! Görgü tanığı konuştu

Maltepe'de linç edilen kişiyle ilgili yeni iddia! Görgü tanığı konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.