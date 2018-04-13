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Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 20:07 | Son Güncelleme

Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alifuatpaşa Mahallesi'nde Geyve-Taraklı yolunda seyreden Hakan Zapçı idaresindeki 34 TC 4710 plakalı otomobil, Cevat Ayhan Köprüsü'nde karşı yönden gelen Cahit Keçen'in kullandığı 54 H 3006 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 34 TC 4710 plakalı otomobil, Mehmet Akif Kalaycı yönetimindeki 64 AJ 649 plakalı otomobile çarptı.

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Keçen ve oğlu Muhammet Çağrı Keçen, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücüler ile Muhammet Çağrı Keçen, 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı Cahit Keçen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Geyve-Taraklı yolu trafik kazası

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