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Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 00:02 | Son Güncelleme

Akyazı'da aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, D-140 karayolunda Ahmet Özdemir'in (58) kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, Dedeler mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü Özdemir, ters dönen tarım aracının altında kalarak can verdi.

Sürücünün cesedi, incelemelerin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
devrilmek pat pat

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