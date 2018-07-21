Sakarya'da trafik kazası: 2 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.D'nin kullandığı 54 ED 902 plakalı cip ile Osman Ç. ve Ramazan T'nin bulunduğu 54 HV 531 plakalı motosiklet, Ankara Caddesi Güneşler Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada askeri personel olduğu öğrenilen Osman Ç. ve Ramazan T. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cip sürücüsü E.D. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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