Sakarya'da trafik kazası: 3 yaralı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Ö. idaresindeki 54 BV 669 plakalı panelvan ile Muhammet Bozoğlu'nun kullandığı yabancı plakalı otomobil, Adapazarı-Karasu yolu üzerinde çarpıştı.
Kazada panelvanda bulunan Ozan Tuğberk Baydar, Ahmet S. ve Anıl Türksever yaralandı.
Yaralılardan Baydar ile Ahmet S. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ferizli Devlet Hastanesi'ne, Türksever ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ayrıca çarpışmanın etkisiyle panelvanda bulunan müzik aletleri de yola savruldu.
Kaza nedeniyle yolun Karasu istikameti bir süre trafiğe kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından, trafik akışı normale döndü.
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