HABER

Sakarya'da trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 23:29 | Son Güncelleme

Sakarya'da trafik kazası: 4 yaralı

Kaynarca'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kaynarca-Karasu yolu Küçük Kaynarca Kavşağı'nda manevra yapan Süleyman Özder (41) idaresindeki 54 VE 544 plakalı otomobil ile Karasu istikametine giden Mustafa Fatih Apti (26) yönetimindeki 54 VF 916 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücülerle araçlardaki Fatma ve Hatice Harbi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

'AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu''AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu'
Rusya'dan çok sert açıklamaRusya'dan çok sert açıklama
Afrin'den acı haber: 2 asker şehit!Afrin'den acı haber: 2 asker şehit!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4   kişi yaralandı Kavşak

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

Ahmet Çevik kaza geçirdi

Ahmet Çevik kaza geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktı

Son dakika! Şahin Alpay tahliye edildi

Son dakika! Şahin Alpay tahliye edildi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Takviye komandolar birliklere sevk edildi

Takviye komandolar birliklere sevk edildi

İlber Ortaylı'dan 'İstiklal Marşı' yorumu

İlber Ortaylı'dan 'İstiklal Marşı' yorumu

İstanbul'da dev operasyon! Değeri dudak uçuklattı

İstanbul'da dev operasyon! Değeri dudak uçuklattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.