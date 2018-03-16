Sakarya'da trafik kazası: 4 yaralı

Kaynarca'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kaynarca-Karasu yolu Küçük Kaynarca Kavşağı'nda manevra yapan Süleyman Özder (41) idaresindeki 54 VE 544 plakalı otomobil ile Karasu istikametine giden Mustafa Fatih Apti (26) yönetimindeki 54 VF 916 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücülerle araçlardaki Fatma ve Hatice Harbi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
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