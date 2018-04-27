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Sakarya'da trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 18:38 | Son Güncelleme

Sakarya'da trafik kazası: 5 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serhat Kahvan idaresindeki 54 B 0899 plakalı otomobil, Adapazarı-Kaynarca yolu Karasu Kavşağı'nda karşı yönünden gelen Yüksel Can yönetimindeki 54 LE 806 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra Huri Can, Muharrem Aytekin ve Halit Tutan yaralandı.

Otomobilde de sıkışan Can, Aytekin, Tutan ve sürücü Kahvan, Kaynarca Belediyesi itfaiye ekiplerince uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Karasu Kavşağı Kaynarca Kaynarca Belediyesi itfaiye ekipleri Kaza trafik kazası

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