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Sakarya'da trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 23:18 | Son Güncelleme

Sakarya'da trafik kazası: 6 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı-Karaman yolunda seyreden, sürücüsü belirlenemeyen 54 BV 590 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüjü aşarak ağaca çarptı.

Savrulan otomobil, karşı şeritten gelen 54 ZF 483 plakalı kamyonet ve 42 UR 507 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyonet ise tarlaya savruldu. Kazada, araçlarda bulunan Gürkan ve Nihan Yurdakul, Mehmet, Zeki ve Sabriye Sevinç ile Yüksel Güler yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası yaralı

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