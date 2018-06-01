Sakarya'da trafik kazası: 6 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adapazarı-Karaman yolunda seyreden, sürücüsü belirlenemeyen 54 BV 590 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüjü aşarak ağaca çarptı.
Savrulan otomobil, karşı şeritten gelen 54 ZF 483 plakalı kamyonet ve 42 UR 507 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyonet ise tarlaya savruldu. Kazada, araçlarda bulunan Gürkan ve Nihan Yurdakul, Mehmet, Zeki ve Sabriye Sevinç ile Yüksel Güler yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bu arada kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin iftarında açıkladı: UBER bitti
Muharrem İnce kendisine hediye edilen 'Elif' tablosunu ters tuttu
Fatih Portakal ve Lütfi Elvan birbirine girmişti! İddiaların odağındaki koltuk değnekli genç konuştu: Oyuna geldim!
Son dakika: Yunanistan'dan Türkiye'ye iade kararı! Tutuklu terörist Turgut Kaya iade edilecek
MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız
Haziran ayında sürpriz! 20 dakikada beyaza bürüdü
4 erkek barda sızan kadını eve götürdü! Sonrası korkunç
'Bu halde MR'a giremezsin' dediler, hırs yaptı 160 kilodan 92 kiloya düştü
Almanya'da hayvanlar hayvanat bahçesinden kaçtı! Polis 'evden çıkmayın' uyarısında bulundu
Prens Harry ve Meghan Markle o jesti kabul etmedi!
Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış
Okuyucu Yorumları 0 yorum