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Sakarya'da trafik kazası: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 02:44 | Son Güncelleme

Sakarya'da trafik kazası: 7 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunda 11 SD 753 plakalı panelvan aracıyla Bilecik yönüne gitmek isterken sapağı kaçıran Cemil Pektaş, Gebeş mevkisinde geri manevra yapmaya çalıştı.

Pektaş'ın aracı, bu sırada aynı yöne giden Fatih Eşme'nin kullandığı 06 DD 1678 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen panelvandaki gıda malzemeleri yola saçıldı.

Kazada, otomobildeki Cansu (23) ve Berkan Eşme (19) ile diğer araçtaki Nezaket (61), Nezahat (19), Şükran (61), Faik Pektaş (69) ve Kadriye İşlek (87) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşımın aksadığı Ankara yönündeki trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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