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Sakarya'da traktör kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 00:36 | Son Güncelleme

Sakarya'da traktör kazası: 1 ölü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde İffet Atmaca (77) idaresindeki 22 AS 982 plakalı traktör devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü Atmaca, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü İffet Atmaca'nın cenazesi, olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
hendek Kaza traktör

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