Sakarya'da traktör kazası: 1 ölü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde İffet Atmaca (77) idaresindeki 22 AS 982 plakalı traktör devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü Atmaca, olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü İffet Atmaca'nın cenazesi, olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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