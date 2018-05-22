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Sakarya'da ''ümmet iftarı''

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 23:07 | Son Güncelleme

Tarihi Orhan Camisi avlusunda 70 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle dünyanın farklı yerlerinde Müslümanların yaşadığı acıları paylaşmak amacıyla ''ümmet iftarı'' düzenlendi - Sakarya İHH Başkanı Sebahattin Aydın: - "Zulmün kalkması için hep birlikte dualar edeceğiz. Bir an bile olsa dünyanın farklı bölgesinde sadece bir hurmayla orucunu açan veya sahurda yiyecek hiçbir şey bulamayan insanları anlamak, İslam dünyasının yaşadığı zorlukları bir an olsun burada hissedebilmek için ümmet iftarı yaptık"

Sakarya'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı,, Eğitim-Bir-Sen ve MEB-Der öncülüğünde 70 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle dünyanın farklı yerlerinde Müslümanların yaşadığı acıları paylaşmak amacıyla ''ümmet iftarı'' düzenlendi.

Adapazarı ilçesinde tarihi Orhan Camisi avlusunda yer sofrasında düzenlenen iftara, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Sakarya İHH Başkanı Sebahattin Aydın, yaptığı açıklamada, İslam dünyasının kan ağladığını, özellikle son günlerde Filistin ve Gazze'de yaşanan sıkıntıları bildiklerini söyledi.

İslam ümmetinin Arakan'da, Suriye'de, Irak'ta ve Filistin'de ıstırap içerisinde olduğunu vurgulayan Aydın, "Ümmet iftarıyla, ümmet olma şuurunu yaşamayı arzu ediyoruz. Bugün burada birçok mazlum coğrafyada insanların bulmakta zorlandığı, bizim için çok basit gibi gelen bir sofrayla iftarımızı açıyoruz. Çorba, zeytin, hurma ve ekmek var. Bugün tahminlerimizin de ötesinde bir teveccüh oldu. Bu zulmün kalkması için hep birlikte dualar edeceğiz. Bir an bile olsa dünyanın farklı bölgesinde sadece bir hurmayla orucunu açan veya sahurda yiyecek hiçbir şey bulamayan insanları anlamak, İslam dünyasının yaşadığı zorlukları bir an olsun burada hissedebilmek için ümmet iftarı yaptık. Katılanlara teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Etikinliğin Sakarya İHH'nın yanı sıra Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları, işçi ve memur sendikalarının desteğiyle yapıldığını anlatan Aydın, bu ortak organizasyona destek veren herkese teşekkür etti.

Aydın, "Aslında ümmet olma şuurunu tam anlamıyla bu organizasyon esnasında Sakarya'daki sivil toplum kuruluşları olarak ortaya koymuş olduk." dedi.

- Yaklaşık 70 sivil toplum kuruluşu destek verdi

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen ise ümmet iftarını Sakarya'da örf, adet ve değerler çerçevesinde faaliyet gösteren yaklaşık 70 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları olarak düzenlediklerini ifade etti.

Geleneksel hale getirdikleri "ümmet iftarı"nın bu yıl dördüncüsünü düzenlediklerini belirten Mengen, şunları kaydetti:

"Etkinliğimiz inşallah bundan sonra da bu hızla güzel bir şekilde devam edecektir. Bugün de çok güzel bir katılım oldu. Özellikle STK'larımızın hassasiyeti ön planda. İnşallah bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Milli İrade Komisyonu'nda STK'lerimizin gösterdiği bir hassasiyet ve birlikte çalışma isteği var. Ayda bir kez bir araya gelip toplantılar yaparız ve burada bazı ulusal anlamda kararlar alırız. Bu kararları da uygulamaya çalışırız. Ümmet iftarımız da bunlardan biri."

İftar programı, okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duanın ardından sona erdi.

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