Sakarya'da uyuşturucu operasyonları

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan biri yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Karasu ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduran kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir bölümü satışa hazır 939 gram toz esrar ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 410 lira ele geçirdi. Operasyonda, şüpheli E.B. (29) gözaltına alındı.
Yine Karasu ilçesinde ekiplerce yapılan takipler sonucu H.A. (18) isimli yabancı uyruklu kişinin adresinde yapılan aramada, 4 fişek halinde 7 gram toz esrar ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 340 lira bulundu.
İl merkezinde yapılan bir operasyonda ise 29 gram esrar ele geçirilirken, şüpheli H.D. (45) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler E.B, H.A. ve H.D, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheliler tutuklandı.
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