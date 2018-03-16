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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 11:31 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen bir kişi tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli A.G'nin evine operasyon düzenleyen ekipler, aramada bin 458 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
sakarya Uyuşturucu madde ticareti

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