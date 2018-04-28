Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 16,5 kilogram esrar bulundu.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 77 yaşındaki H.Ö'nün evinde yaptıkları aramada, 32 parça halinde 16,5 kilogram esrar, hassas terazi, el terazisi, ruhsatsız silah, 50 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 915 lira ele geçirdi.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan zanlı, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
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