Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Sakarya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da "Otçu Baba" lakabı ile tanınan N.K.Ö'nün (61) Karasu ilçesine yerleştiği, aralarında küçük yaştakilerin de olduğu vatandaşlara evinde uyuşturucu madde kullandırdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda, N.K.Ö, evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
N.K.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
İkamette uyuşturucu madde kullandığı belirlenen 5 şüpheliye de adli işlem uygulandığı belirtildi.
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