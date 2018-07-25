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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 09:26 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Sakarya'da, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Narkotik timleri ile Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede önceden takipe alınan adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, iki farklı ormanlık alana ekili vaziyette bin 750 kök Hint keneviri ele geçirilirken, G.Y. ile M.Y. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilen Hint kenevirleri, Hendek Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri gözetiminde jandarma tarafından yakılarak imha edildi.

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