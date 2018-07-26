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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 19:22 | Son Güncelleme

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Sakarya'da, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Karasu ilçesinde "Kuşçu" lakaplı E.Ç'nin evinde arama yapıldı.

Aramada, 11 paket halinde 1 kilo 58 gram toz esrar, 69,18 gram metamfetamin maddesi, 385 extacy, 9,20 gram skunk maddesi, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 6 bin 475 lira para ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayrıca operasyon kapsamında üzerilerinde iki adet uyuşturucu hap bulunan O.T. ile 8,30 gram toz esrar bulunan A.Y'ye uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

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"Kuşçu" Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu operasyonu

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