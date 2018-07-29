Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya'da, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve kişilere yönelik çalışma yapıldı.
Takip sonucu Sapanca ilçesinde yakalanan A.Ş'nin (44) üzerinde yapılan aramada bir kilo skunk ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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