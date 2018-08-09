Sakarya'da yabancı dil kursu çalışanlarının rehin alınması davası

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yabancı bir dil kursu çalışanlarıyla sahiplerini rehin aldığı iddiasıyla yargılanan sanığa 36 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Sakarya 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık E.K. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık ve avukatının savunması ile müştekilerin ifadelerinin ardından kararını açıklayan hakim, sanığın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan beraatına hükmetti.

Hakim, sanığı, dil kursunda rehin aldığı 7 kişinin her biri için "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5'er yıl, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 10 ay, "mala zarar verme" suçundan 10 ay olmak üzere toplam 36 yıl 8 ay hapse mahkum etti.

Hakim ayrıca "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan 500 lira para cezası verdiği sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- Süreç

23 Şubat Cuma günü Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Çark Caddesi'ndeki Tansel Pasajı'nda bulunan yabancı dil kursuna giren E.K. (50), kurs sahipleri ve çalışanlarını rehin almış, tabancasıyla havaya ve yere birkaç el ateş etmişti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri düzenledikleri operasyonla E.K'yi gözaltına almıştı.

Şüpheli, 3 Mart'ta çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

