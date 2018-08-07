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Sakarya'da yıldırım düştü: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 22:29 | Son Güncelleme

Sakarya'da yıldırım düştü: 2 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, yağmurdan kaçarken altına sığındıkları ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karadere Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde çalışan Ömer Faruk G. ve Elyesa G, gök gürültülü sağanak yağmurun başlamasının ardından ıslanmamak için bir ağacın altına sığındı.

Bu sırada ağaca yıldırım isabet etmesi nedeniyle yaralanan Ömer Faruk G. ve Elyesa G, Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Ömer Faruk G. Sakarya'daki bir özel hastaneye sevk edilirken, Elyesa G'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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AĞAÇ hendek sakarya yaralı yıldırım düşmesi

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