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Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 16:00 | Son Güncelleme

Sapanca ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönünde seyreden sürücüsü öğrenilemeyen 34 RU 2548 plakalı otomobil, Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde yağmurun da etkisiyle kontrolden çıkarak önce bariyerlere, sonra H.D'nin kullandığı 10 SE 135 plakalı kamyona çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, kazaya karışmamak için ani fren yapan sürücüsü Suriye uyruklu 67 SN 967 plakalı panelvan, yan dönerek arkadan gelen Aydın Karlı yönetimindeki 34 EH 6438 plakalı tuğla yüklü tıra çarptı.

Sinop'tan İstanbul yönüne giden Efe Tur'a ait Necmi Turan idaresindeki 41 BN 954 plakalı yolcu otobüsü de tıra çarptı.

Kazada araç içerisinde sıkışan otobüs şoförü Turan, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan yolcular ise olay yerine çağrılan başka otobüse alındı.

Öte yandan, kaza yerine 50 metre kala mesafede maddi hasarlı bir kaza daha meydana geldi. 56 E 80410 yabancı plakalı otomobil ile 06 CD 2652 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada, yaralanan olmadı.

Her iki kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Ulaşım, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

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