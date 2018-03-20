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Sakarya'daki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 18:29 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılanmasına devam edildi

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince, özel hazırlanan Ferizli Spor Salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar, avukatlarıyla sanık yakınları katıldı.

Mahkeme dosyasına Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve diğer kurumlardan gelen belgeler ile bazı sanık ve avukatlarının tahliye ve diğer taleplerini içeren beyanlarının okunarak tutanağa geçirildiği duruşmada, darbe girişimi sırasında 1. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Albay E.İ, tanık olarak dinlenildi.

Tugay Komutanlığında 13 Temmuz'da devir teslim töreni yapıldığını ve sanık Uğur Coşkun'un göreve başladığını belirten E.İ, "15 Temmuz günü tugayda eğitim toplantıları yapıldı. Akşam bayrak töreninden sonra izne çıktım ve oğlum ile birlikte akşam otobüse binerek şehirden ayrıldım. Saat 21.00 gibi tugay nöbetçi amiri sanık Binbaşı Murat Çakmaklı beni aradı ve tugay komutanın alarm verdiğini, toplanılması gerektiğini söyledi. Kendisine izinde olduğumu hatırlattım ve telefonu kapadık. Balıkesir'e yaklaştığımızda otobüste televizyondan Ankara ve İstanbul'daki olaylardan haberdar oldum. O gece beni arayan kişilerin alarm faaliyetinin tugay dışında olacağına ilişkin herhangi bir beyanda bulunmadığı için görev yaptığım tugayın bu işe karışmış olabileceğini hiç tahmin etmedim." dedi.

Tanık E.İ, 16 Temmuz sabahı telefonuna "Gelmiyor musunuz" diye bir mesaj geldiğini dile getirerek, "Mesajı okur okumaz A.Ö'yü aradım, Sakarya Valiliği'ndeki olayları öğrendim ve Sakarya'ya geldim. Daha sonra birliğimizin bağlı olduğu Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep'i aradım, göreve geldiğimi, en kıdemli personelin şahsım olduğunu, bu nedenlerle emir komutayı devraldığımı söyledim. Gözaltına alınan personel, kayıp silah, araç ve gereç ile kaybolan personel miktarını ve isimlerinin tespitini emretti ve çalışmalara başladık. Mahkemenize anlatacaklarım bunlardan ibarettir." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini ve dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.

Tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı perşembe gününe erteledi.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliği'nin işgaline ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz, meslekten ihraç edilen askerler 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yarbay İsmail Öcal, Binbaşı Ali Şahin, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Üsteğmen Kayhan Demir ile 171 asker ve bir sivil şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "anayasayı ihlal" suçunu düzenleyen 309, "kasten öldürmek" suçunu düzenleyen 81. ve 35. maddeleri uyarınca birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 185 yıl altışar aydan 319 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Subay, astsubay, erbaş, erler ve bir sivilden oluşan 42 sanık hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezaları talep edilen iddianamede, 50 sanık hakkında ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un müşteki olarak bulunduğu iddianamede, Valiliğin işgali sırasında yaralanan 19 vatandaş da mağdur olarak yer alıyor.

Mahkeme heyeti, eski AK Parti Milletvekili Ali İnci, 15 Temmuz Camili Mahallesi Muhtarı Yunus Özçelik ve polis memuru Abdullah Karabulut'un davaya müdahil olma taleplerini kabul etmişti.

Mahkeme heyeti, örgütün elebaşı Fetullah Gülen hakkında aynı suçlardan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ve "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz hakkında da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığından dosyalarının ayrılmasına ve bu mahkemelere gönderilmesine karar vermişti.

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