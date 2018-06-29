Sakarya'daki darbe girişimi davası

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, özel hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar, avukatları ile sanık yakınları katıldı.
İki celse arasında mahkeme dosyasına Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve diğer kurumlardan gelen belgeler, sanık ve avukatlarının savunma, tahliye ve diğer taleplerini içeren beyanların bulunduğu 6 klasör belge ile heyet değişikliği okunarak tutanağa geçirildi.
Mahkeme heyeti, duruşmaya 3 Temmuz'a kadar ara verdi.
- Mütalaadan
Geçen celse açıklanan mütalaada, aralarında meslekten ihraç edilen askerler 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan'ın da bulunduğu 86'sı tutuklu 127 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
Mütalaada, ayrıca 3 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi, haklarında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edilen ve soruşturma safhasında adli kontrol kararıyla tahliye edilen 15 sanık ile yargılama aşamasında tahliye olan 29 sanık için yakalama kararı çıkartılması, davada yargılanan 92 tutuksuz sanık hakkında ise beraat talebinde bulunulmuştu.
İddia makamı ayrıca, Sakarya Valiliği'nin kuşatılmasına yönelik yönetici durumunda oldukları değerlendirilen ihraç edilen askerler Uğur Coşkun, Bahri Gürhan, İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yarbay İsmail Öcal, Binbaşı Ali Şahin, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Üsteğmen Kayhan Demir ve Hakan Güler'in, "silahlı örgüt kurma ve yönetme" ile mağdur/müşteki sayısınca 12'şer kez "adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından da cezalandırılmalarını istemişti.
Davanın 3 Temmuz'da görülecek duruşmasında, sanık ve avukatların esas hakkındaki savunmalarının almaya başlanması bekleniyor.
- İddianameden
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliği'nin işgaline ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz, meslekten ihraç edilen askerler 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yarbay İsmail Öcal, Binbaşı Ali Şahin, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Üsteğmen Kayhan Demir ile 171 asker ve bir sivil şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "anayasayı ihlal" suçunu düzenleyen 309, "kasten öldürmek" suçunu düzenleyen 81. ve 35. maddeleri uyarınca birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 185 yıl altı aydan 319'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Subay, astsubay, erbaş, erler ve bir sivilden oluşan 42 sanık hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezaları talep edilen iddianamede, 50 sanık hakkında ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un müşteki olarak bulunduğu iddianamede, Valiliğin işgali sırasında yaralanan 19 vatandaş da mağdur olarak yer alıyor.
Mahkeme heyeti, eski AK Parti Milletvekili Ali İnci, 15 Temmuz Camili Mahallesi Muhtarı Yunus Özçelik ve polis memuru Abdullah Karabulut'un davaya müdahil olma taleplerini kabul etmişti.
Mahkeme heyeti, örgütün elebaşı Fetullah Gülen hakkında aynı suçlardan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ve "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz hakkında da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığından dosyalarının ayrılmasına ve bu mahkemelere gönderilmesine karar vermişti.
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