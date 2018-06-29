Sakarya'daki darbe girişimi davası

İki celse arasında mahkeme dosyasına Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve diğer kurumlardan gelen belgeler, sanık ve avukatlarının savunma, tahliye ve diğer taleplerini içeren beyanların bulunduğu 6 klasör belge ile heyet değişikliği okunarak tutanağa geçirildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, özel hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar, avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Mütalaada, ayrıca 3 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi, haklarında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edilen ve soruşturma safhasında adli kontrol kararıyla tahliye edilen 15 sanık ile yargılama aşamasında tahliye olan 29 sanık için yakalama kararı çıkartılması, davada yargılanan 92 tutuksuz sanık hakkında ise beraat talebinde bulunulmuştu.

İddia makamı ayrıca, Sakarya Valiliği'nin kuşatılmasına yönelik yönetici durumunda oldukları değerlendirilen ihraç edilen askerler Uğur Coşkun, Bahri Gürhan, İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yarbay İsmail Öcal, Binbaşı Ali Şahin, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Üsteğmen Kayhan Demir ve Hakan Güler'in, "silahlı örgüt kurma ve yönetme" ile mağdur/müşteki sayısınca 12'şer kez "adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından da cezalandırılmalarını istemişti.

Davanın 3 Temmuz'da görülecek duruşmasında, sanık ve avukatların esas hakkındaki savunmalarının almaya başlanması bekleniyor.