Sakarya'daki darbe girişimi davası

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile sanık yakınları katıldı. İki celse arasında mahkeme dosyasına Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve diğer kurumlardan gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından, sanık ve avukatları esas hakkındaki savunmalarını yapmaya başladı. Tutuklu sanık eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, esas hakkındaki savunmasında birlik komutanı olarak sorumluluğunu inkar etmediğini, reddetmediğini söyledi. İlk celsedeki savunmasında bazı hususları belirttiğini aktaran tutuklu sanık Coşkun, "İlk savunmamda tek bir talebim vardı, gerçeklerin açığa çıkartılması fakat mütalaa iddianamenin tekrarı niteliğindedir. 15 Temmuz ile ilgili davalar ayrı ayrı görülüyor. Eğer bu olay bir hiyerarşi içerisinde yapılmışsa yargılama tek olmalıydı. 15 Temmuz'dan önce darbe olacağına ilişkin emarelere karşın maalesef bir önlem alınamamıştır." dedi.

Tutulu sanık Coşkun, mütalaada darbe mesajlarının bizzat şahsına gönderildiğinin belirtildiğini ifade ederek şöyle devam etti: "Mütalaada benimde bu mesajları birliklere gönderdiğim yazılı. Savunmamda ben bu mesajları hiç görmediğimi söylediğim halde mütalaada yer verilmiştir. TSK'da emir ve mesajlar ilgili komutanlıklara yayımlanır. Bu durumda mesajların şahsıma gönderilmeyeceği açıktır. O saatte kışlada olmadığım için personele okumam da mümkün değildir. Ben bunları birliklere yayımlamışsam bununla ilgili yazılı emir olması gerekiyor ama böyle bir şey de yok." Olaylardan sonra askerlerin kışlaya dönmesi için emir verdiğini belirten sanık Coşkun, "Dönen oldu, dönemeyen oldu. Dönemeyenlere emniyetlerini kendilerinin almaları emrini verdim. Adam öldürmeye teşebbüs suçlaması gerçeği yansıtmıyor çünkü yaralananların kim tarafından hangi silahla yaralandığı belli değil. Kimsenin ölmemesi bizim için en sevindirici nokta. Hiç bir askerin halka ateş ettiğini sanmıyorum. Gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Tutuklu sanık eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan da esas hakkındaki savunmasında "Darbe teşebbüsünde yer almadım, desteklemedim, FETÖ'cü değilim. Lehime olan birçok delil mütalaada belirtilmemiştir. Darbe bildirisinin gelmesiyle buna uymayacağımı yanımdaki insanlara söyledim. Kışladan çıkılmayacağı, devriyedekilerin kışlaya dönmesi emrini verdim. İddianamede ve mütalaada şahsımla ilgili iddiaları kabul etmiyorum. Suçsuzum, beraatıma ve tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum." dedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin beyanlarına katıldıklarını, mütalaada kendileri ile ilgili olan kısımları kabul etmediklerini belirterek, sanıkların tahliyelerini ve beraatlarini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatların esas hakkındaki savunmalarını yapması için duruşmaya yarına kadar ara verdi. - Mütalaadan Geçen celse açıklanan mütalaada, aralarında meslekten ihraç edilen askerler 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan'ın da bulunduğu 86'sı tutuklu 127 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaada, ayrıca 3 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edilen ve soruşturma safhasında adli kontrol kararıyla tahliye edilen 15 sanık ile yargılama aşamasında tahliye olan 29 sanık için yakalama kararı çıkartılması, davada yargılanan 92 tutuksuz sanık hakkında ise beraat talebinde bulunulmuştu. İddia makamı ayrıca, Sakarya Valiliği'nin kuşatılmasına yönelik yönetici durumunda oldukları değerlendirilen ihraç edilen askerler Uğur Coşkun, Bahri Gürhan, İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yarbay İsmail Öcal, Binbaşı Ali Şahin, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Üsteğmen Kayhan Demir ve Hakan Güler'in, "silahlı örgüt kurma ve yönetme" ile mağdur/müşteki sayısınca 12'şer kez "adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından da cezalandırılmalarını istemişti. - İddianameden Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliği'nin işgaline ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz, meslekten ihraç edilen askerler 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yarbay İsmail Öcal, Binbaşı Ali Şahin, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Üsteğmen Kayhan Demir ile 171 asker ve bir sivil şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "anayasayı ihlal" suçunu düzenleyen 309, "kasten öldürmek" suçunu düzenleyen 81. ve 35. maddeleri uyarınca birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 185 yıl altı aydan 319'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.