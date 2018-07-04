Sakarya'daki darbe girişimi davası

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile yakınları katıldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmada, tutuklu sanık eski Albay Ahmet Üzer, esas hakkındaki savunmasını yaptı. Savunmasında, Kocaeli'den Sakarya'ya gelmek üzere çıkan ve yolda durdurulan tanklarla ilgili sanıkların mahkeme boyunca verdiği ifadeleri okuyan tutuklu sanık Üzer, "Bilgimin ve dahilimin olmadığı tankların Sakarya'ya intikali olayına çekiliyorum. Ben emir verdiğim için askerin silah aldığına ilişkin beyanlar var, karargahta alarm verildiği için mi silah alınmış yoksa benim emrimle mi alınmış?" diye konuştu. Tutuklu sanık Üzer, darbe mesajını eline almadığını ve okumadığın dile getirerek, "Bazı sanıklar 'Valilik bölgesine gittik, Ahmet Albay bunları tutuklayın dedi fakat biz talimatı yerine getirmedik.' diye ifade vermiştir. Ben böyle bir emir vermedim, megafonla çağrı yapmadım. Müşteki ve sanıklar benimle ilgili farklı ifade verdi, herkes farklı bir şey yaşamış, bunlar iftiradır. Müşteki ve sanıkların yalan ifade ile suçlamalarını kabul etmiyorum." dedi.

Üzerinde kelepçe olmadığını ve kullanılması talimatı vermediğini, kamera kayıtları incelendiğinde olayların nasıl geliştiğinin belirleneceğini dile getiren sanık Üzer, "Bazı sanıklar, 'Ahmet Albay, Valiliğin içerisinin kontrol edilmesi, polislerin silahlarının alınması emrini verdi' şeklinde beyanda bulunmuştur. Böyle bir talimat ve emir vermedim." ifadelerini kullandı. Sanık Üzer, mütalaada askerlerin vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilerek emniyet güçlerine teslim edildiğinin belirtildiğini aktararak, "Teslim oldum, kimseyle çatışmadım, yakalanmadım. FETÖ elebaşısıyla hiçbir bağım olmadı, olamaz." şeklinde savunma yaptı. Mütalaada 19 vatandaşın yaralandığının belirtildiğini dile getiren tutuklu sanık Üzer, savunmasında şu ifadelere yer verdi: "Hiçbir zaman vatandaş ve kolluk kuvvetine şiddet uygulamadım, kimseye ateş edin emri vermedim, ateş etmedim. Burnu kanayan tek bir vatandaş, kolluk kuvveti görmedim, şahit olmadım. Güvenlik tedbirinin alınması emrini aşan hiçbir şey yapmadım. Suç işleme kastım yoktur, kamu malına zarar vermedim, hiç kimseyi hürriyetinden yoksun kılmadım. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Sanığın avukatı da müvekkillinin beyanlarına katıldıklarını, sanık Ahmet Üzer'in beraatini, mahkeme heyeti aksi kanaatteyse lehe olan hususların kullanılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatların esas hakkındaki savunmalarını yapması için duruşmaya yarına kadar ara verdi.

\ - Mütalaadan Geçen celse açıklanan mütalaada, aralarında meslekten ihraç edilen askerler 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan'ın da bulunduğu 86'sı tutuklu 127 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Mütalaada, ayrıca 3 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edilen ve soruşturma safhasında adli kontrol kararıyla tahliye edilen 15 sanık ile yargılama aşamasında tahliye olan 29 sanık için yakalama kararı çıkartılması, davada yargılanan 92 tutuksuz sanık hakkında ise beraat talebinde bulunulmuştu.

İddia makamı ayrıca, Sakarya Valiliği'nin kuşatılmasına yönelik yönetici durumunda oldukları değerlendirilen ihraç edilen askerler Uğur Coşkun, Bahri Gürhan, İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yarbay İsmail Öcal, Binbaşı Ali Şahin, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Üsteğmen Kayhan Demir ve Hakan Güler'in, "silahlı örgüt kurma ve yönetme" ile mağdur/müşteki sayısınca 12'şer kez "adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından da cezalandırılmalarını istemişti.

\ - İddianameden Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliği'nin işgaline ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz, meslekten ihraç edilen askerler 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yarbay İsmail Öcal, Binbaşı Ali Şahin, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Üsteğmen Kayhan Demir ile 171 asker ve bir sivil şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "anayasayı ihlal" suçunu düzenleyen 309, "kasten öldürmek" suçunu düzenleyen 81. ve 35. maddeleri uyarınca birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 185 yıl altı aydan 319'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.