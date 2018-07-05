Sakarya'daki darbe girişimi davası

Darbe bildirisini duymadığını, içeriği ile ilgili bilgisinin olmadığını savunan Soyer, "Ülke çapında terör eylemlerinin beklendiğini bu yüzden valiliğe gidip emniyet alınacağını biliyordum. Ülke çapında yaşanan olayları cezaevinde öğrendim. Personelimi belirli bir amaç için yönlendirmedim, kendi inisiyatifimle hareket etmedim, talimatla hareket ettik. Valilikteki olanların iç yüzünü sonradan öğrendik, oradan ayrıldım ve polise sığındım." dedi.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmada, 2 sanık ve avukatı esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar, avukatları ile yakınları katıldı.

Soyer, kimseye silah doğrultmadığını, ateş etmediğini öne sürerek, "Hiçbir vatandaşa ve kolluk kuvvetine cebir ve şiddet uygulamadım, talimat vermedim. FETÖ ile alakam yoktur. Silahlı, silahsız hiçbir terör örgütüne üye değilim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Tutuklu sanık eski binbaşı Ali Şahin de savunmasında, "Hayatımın hiçbir döneminde FETÖ'ye sempati beslemedim, bu yüzden üzerime atılı yöneticilik suçlamasını ve iddiasını kabul etmiyorum. Çark Kışla'ya mühimmatlı olarak takviye için gideceğimiz emri verildi. Tatbikatın mühimmatlı olarak yapılması emri benim tarafımdan verilmedi." diye konuştu.

Valilik bölgesinde polislere valilik binasını ele geçirmek gibi bir düşüncelerinin olmadığını, güvenlik için geldiklerini söylediğini Şahin, şunları kaydetti:

"Bir süre sonra C kapısına gittim. Bir polis, olayın FETÖ'cüler tarafından yapılan bir kalkışma olduğunu onunla gitmemizi söyledi, o sırada Ahmet Üzer geldi ve kimsenin polisle gitmemesi için emir verdi. O gece Ahmet Üzer'in emirlerine karşı geldim, 'tutukla' dedi, tutuklamadım, 'ateş et' dedi etmedim, darbe başarılı olsaydı tutuklanacak ilk kişilerdendim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı istiyorum."