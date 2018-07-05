Sakarya'daki darbe girişimi davası

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar, avukatları ile yakınları katıldı.
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmada, 2 sanık ve avukatı esas hakkındaki savunmasını yaptı.
Tutuklu sanık eski yüzbaşı Yavuz Soyer, esas hakkındaki savunmasında, Çark Kışlası'na mühimmatla intikal noktasında bir emir vermediğini, emrin tugaydan geldiğini söyledi.
Darbe bildirisini duymadığını, içeriği ile ilgili bilgisinin olmadığını savunan Soyer, "Ülke çapında terör eylemlerinin beklendiğini bu yüzden valiliğe gidip emniyet alınacağını biliyordum. Ülke çapında yaşanan olayları cezaevinde öğrendim. Personelimi belirli bir amaç için yönlendirmedim, kendi inisiyatifimle hareket etmedim, talimatla hareket ettik. Valilikteki olanların iç yüzünü sonradan öğrendik, oradan ayrıldım ve polise sığındım." dedi.
Soyer, kimseye silah doğrultmadığını, ateş etmediğini öne sürerek, "Hiçbir vatandaşa ve kolluk kuvvetine cebir ve şiddet uygulamadım, talimat vermedim. FETÖ ile alakam yoktur. Silahlı, silahsız hiçbir terör örgütüne üye değilim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum." ifadesini kullandı.
Tutuklu sanık eski binbaşı Ali Şahin de savunmasında, "Hayatımın hiçbir döneminde FETÖ'ye sempati beslemedim, bu yüzden üzerime atılı yöneticilik suçlamasını ve iddiasını kabul etmiyorum. Çark Kışla'ya mühimmatlı olarak takviye için gideceğimiz emri verildi. Tatbikatın mühimmatlı olarak yapılması emri benim tarafımdan verilmedi." diye konuştu.
Valilik bölgesinde polislere valilik binasını ele geçirmek gibi bir düşüncelerinin olmadığını, güvenlik için geldiklerini söylediğini Şahin, şunları kaydetti:
"Bir süre sonra C kapısına gittim. Bir polis, olayın FETÖ'cüler tarafından yapılan bir kalkışma olduğunu onunla gitmemizi söyledi, o sırada Ahmet Üzer geldi ve kimsenin polisle gitmemesi için emir verdi. O gece Ahmet Üzer'in emirlerine karşı geldim, 'tutukla' dedi, tutuklamadım, 'ateş et' dedi etmedim, darbe başarılı olsaydı tutuklanacak ilk kişilerdendim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı istiyorum."
Sanıkların avukatı da müvekkillerinin beyanlarına katıldıklarını belirterek, tahliyelerini ve beraatlarını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık ve avukatların esas hakkındaki savunmalarını yapması için duruşmaya 10 Temmuz Salı gününe kadar kadar ara verdi.
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- Mütalaadan
Geçen celse açıklanan mütalaada, aralarında meslekten ihraç edilen askerler, 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan'ın da bulunduğu 86'sı tutuklu 127 sanığın, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
Mütalaada, ayrıca 3 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edilen ve soruşturma safhasında adli kontrol kararıyla tahliye edilen 15 sanık ile yargılama aşamasında tahliye olan 29 sanık için yakalama kararı çıkartılması, davada yargılanan 92 tutuksuz sanık hakkında ise beraat talebinde bulunulmuştu.
İddia makamı ayrıca, Sakarya Valiliği'nin kuşatılmasına yönelik yönetici durumunda oldukları değerlendirilen ihraç edilen askerler Uğur Coşkun, Bahri Gürhan, İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yarbay İsmail Öcal, Binbaşı Ali Şahin, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Üsteğmen Kayhan Demir ve Hakan Güler'in, "silahlı örgüt kurmak ve yönetmek" ile mağdur/müşteki sayısınca 12'şer kez "adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından da cezalandırılmalarını istemişti.
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- İddianameden
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliği'nin işgaline ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz, meslekten ihraç edilen askerler 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yarbay İsmail Öcal, Binbaşı Ali Şahin, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Üsteğmen Kayhan Demir ile 171 asker ve bir sivil şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "anayasayı ihlal" suçunu düzenleyen 309, "kasten öldürmek" suçunu düzenleyen 81. ve 35. maddeleri uyarınca birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 185 yıl altı aydan 319'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Subay, astsubay, erbaş, erler ve bir sivilden oluşan 42 sanık hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezaları talep edilen iddianamede, 50 sanık hakkında ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un müşteki olarak bulunduğu iddianamede, Valiliğin işgali sırasında yaralanan 19 vatandaş da mağdur olarak yer alıyor.
Mahkeme heyeti, eski AK Parti Milletvekili Ali İnci, 15 Temmuz Camili Mahallesi Muhtarı Yunus Özçelik ve polis memuru Abdullah Karabulut'un davaya müdahil olma taleplerini kabul etmişti.
Mahkeme heyeti, örgütün elebaşı Fetullah Gülen hakkında aynı suçlardan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ve "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz hakkında da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığından, dosyalarının ayrılmasına ve bu mahkemelere gönderilmesine karar vermişti.
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