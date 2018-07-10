Sakarya'daki darbe girişimi davası

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar, avukatları ile yakınları katıldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmada, 8 sanık ve avukatı esas hakkındaki savunmasını yaptı. Tutuklu sanık K.D, esas hakkındaki savunmasında haklarındaki suçlamaları reddetti. Mütalaada "terör örgütü yöneticisi" olduğunun belirtildiğini aktaran sanık K.D, "Fakat bununla ilgili bir delil yoktur. Hakkımda bu iddia ile ilgili bir ifade yoktur. Bu yüzden bu suçlamayı reddediyorum. Darbe direktifi okunduğu sırada daha önce de belirttiğim gibi Çark Kışlasında değildim okunan 4 mesajdan haberim yoktur, sıkıyönetim direktifini okumam ve öğrenmem mümkün değildir. Benim direktiften haberim yoktur, bu yüzden bu suçlardan beraatımı istiyorum." dedi. Sanık K.D, Valilik bölgesine gidince tutuklu sanık eski albay A.Ü'nün Valiliğe kimsenin yaklaştırılmaması yönündeki emrinden sonra farklı bir durumun olduğunu anladığını belirterek, "O bölgeden uzaklaşarak bir vatandaşın evine sığındım. Darbe gerçekleşmiş olsaydı emre itaat etmediğim ve vatandaşın evine saklandığım için yargılanacaktım. Darbeci değilim, suç işlemek kastı ile hareket etmedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Tutuklu sanık L.Y. de eski beyanlarını tekrar ettiğini söyledi. Çark Kışlasında terör saldırısı olacağının ifade edildiğini ve Valiliğe gittiklerini savunan L.Y, "Valiliğe gidince vatandaşlar darbe olduğunu, Genelkurmay Başkanı'nın kaçırıldığını söyledi. Valilik kampüsü içerisindeki polis merkezine gittim ve teslim oldum. Cebir, şiddet uygulamadım, silah kullanmadım. FETÖ ile hiçbir ilgim yoktur, atılı suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi ve beraatımı istiyorum." şeklinde savunma yaptı. Tutuklu sanık İ.A. da olay günü suç işlemek maksadıyla hareket etmediğini öne sürerek, "Darbe girişiminden dolayı büyük mağduriyet yaşadım. Severek yaptığım mesleğimi kaybettim. Vatan haini, terörist değilim. Haksız mağduriyetimin biraz giderilmesi için tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." dedi. Tutuklu sanık A.Ç. de daha önce verdiği savunmaları tekrar ettiğini dile getirerek, "FETÖ ile hiçbir irtibatım, iltisakım yoktur. Bu örgüt tarafından yapılan darbe girişimini desteklemem mümkün değildir. Valilik bölgesinde halkın linç etmesinden korktuğum için havaya ateş ettim, kimseye zarar vermedim, halkı sakinleştirmeye çalıştım. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum, beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini ve beraatlarını istedi. Sanıkların avukatları da müvekkillerinin beyanlarına katıldıklarını belirterek, tahliyelerini ve beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatların esas hakkındaki savunmalarını yapması için duruşmaya yarına kadar ara verdi. \ - Mütalaadan Geçen celse açıklanan mütalaada, aralarında meslekten ihraç edilen askerler, 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan'ın da bulunduğu 86'sı tutuklu 127 sanığın, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Mütalaada, ayrıca 3 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edilen ve soruşturma safhasında adli kontrol kararıyla tahliye edilen 15 sanık ile yargılama aşamasında tahliye olan 29 sanık için yakalama kararı çıkartılması, davada yargılanan 92 tutuksuz sanık hakkında ise beraat talebinde bulunulmuştu.

İddia makamı ayrıca, Sakarya Valiliği'nin kuşatılmasına yönelik yönetici durumunda oldukları değerlendirilen ihraç edilen 9 askerin "silahlı örgüt kurmak ve yönetmek" ile mağdur/müşteki sayısınca 12'şer kez "adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından da cezalandırılmalarını istemişti. \ - İddianameden Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliği'nin işgaline ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz, meslekten ihraç edilen askerler 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yarbay İsmail Öcal, Binbaşı Ali Şahin, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Üsteğmen Kayhan Demir ile 171 asker ve bir sivil şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "anayasayı ihlal" suçunu düzenleyen 309, "kasten öldürmek" suçunu düzenleyen 81. ve 35. maddeleri uyarınca birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 185 yıl altı aydan 319'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.