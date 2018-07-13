Sakarya'daki darbe girişimi davası

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince özel hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile yakınları katıldı.
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmada, 9 sanık ve avukatı esas hakkındaki savunmasını yaptı.
Tutuklu sanık M.S, savunmasında kendi iradesi dışında valiliğe götürüldüğünü ileri sürdü.
Komutanının kime hizmet ettiğini bilemediğini, bunu sorgulamak gibi bir yetkisinin olmadığını dile getiren M.S, "Darbe suçunu işlemek kastı ile hareket etmedim, hain değilim. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum, suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.
Tutuklu sanık C.G.A. da daha önce verdiği ifadelerini tekrar ettiğini söyledi.
Darbe girişiminde bulunulduğunu valiliğe gittiklerinde anladığını iddia eden sanık C.G.A, "Darbe teşebbüsünde yer almadım, silah kullanmadım, hiçbir canlıya zarar vermedim. FETÖ üyesi hiç bir zaman olmadığım dosyamdaki delillerden bellidir. Bu yargılamada yetkili kişiler bellidir, sorumluluk onlardadır. İddianame ve mütalaada tarafıma isnat edilen suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.
Tutuklu sanık M.B. de önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, şunları söyledi:
"Alarm verilmesi üzerine önce Çark Kışlası'na buradan da terör saldırısı gerekçesiyle valiliğe intikal ettirildik. Valilik bölgesinde TSK'nın yönetime el koyduğuna ilişkin bilgiler gelmeye başladı, darbe girişiminde bulunulduğunu anladım. Böyle bir girişimin içerisinde olmamak için boş bir arazide belli bir süre bekledim ve polise sığındım. Halkla karşı karşıya gelmedim, hiç kimseyi engellemedim. Hiçbir suç işlemedim, emir veren değil emir alan personel konumundayım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum."
Tutuklu sanık A.G. de alarm verilmesi üzerine kendi kışlasına buradan da Çark Kışlası'na gittiklerini söyledi.
Burada okunan sıkıyönetim direktifini duymadığını aktaran A.G, "Ben valiliğe gitmedim, götürüldüm. Hiçbir cemaate, dini yapıya üye olmam mümkün değildir. FETÖ üyesi, terörist ve hain değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.
Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini ve beraatlerini istedi.
Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık ve avukatların esas hakkındaki savunmalarını yapmaya devam etmeleri için duruşmaya 16 Temmuz'a kadar ara verdi.
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- Mütalaadan
Geçen celse açıklanan mütalaada, aralarında meslekten ihraç edilen askerler, 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan'ın da bulunduğu 86'sı tutuklu 127 sanığın, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
Mütalaada, ayrıca 3 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edilen ve soruşturma safhasında adli kontrol kararıyla tahliye edilen 15 sanık ile yargılama aşamasında tahliye olan 29 sanık için yakalama kararı çıkartılması, davada yargılanan 92 tutuksuz sanık hakkında ise beraat talebinde bulunulmuştu.
İddia makamı ayrıca, Sakarya Valiliğinin kuşatılmasına yönelik yönetici durumunda oldukları değerlendirilen ihraç edilen 9 askerin "silahlı örgüt kurmak ve yönetmek" ile mağdur/müşteki sayısınca 12'şer kez "adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından da cezalandırılmalarını istemişti.
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- İddianameden
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliğinin işgaline ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz, meslekten ihraç edilen askerler 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yarbay İsmail Öcal, Binbaşı Ali Şahin, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Üsteğmen Kayhan Demir ile 171 asker ve bir sivil şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "anayasayı ihlal" suçunu düzenleyen 309, "kasten öldürmek" suçunu düzenleyen 81. ve 35. maddeleri uyarınca birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 185 yıl altı aydan 319'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Subay, astsubay, erbaş, erler ve bir sivilden oluşan 42 sanık hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezaları talep edilen iddianamede, 50 sanık hakkında ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un müşteki olarak bulunduğu iddianamede, Valiliğin işgali sırasında yaralanan 19 vatandaş da mağdur olarak yer alıyor.
Mahkeme heyeti, eski AK Parti Milletvekili Ali İnci, 15 Temmuz Camili Mahallesi Muhtarı Yunus Özçelik ve polis memuru Abdullah Karabulut'un davaya müdahil olma taleplerini kabul etmişti.
Mahkeme heyeti, örgütün elebaşı Fetullah Gülen hakkında aynı suçlardan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde ve "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz hakkında da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldığından, dosyalarının ayrılmasına ve bu mahkemelere gönderilmesine karar vermişti.
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