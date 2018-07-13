Sakarya'daki darbe girişimi davası

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince özel hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile yakınları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmada, 9 sanık ve avukatı esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Tutuklu sanık M.S, savunmasında kendi iradesi dışında valiliğe götürüldüğünü ileri sürdü.

Komutanının kime hizmet ettiğini bilemediğini, bunu sorgulamak gibi bir yetkisinin olmadığını dile getiren M.S, "Darbe suçunu işlemek kastı ile hareket etmedim, hain değilim. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum, suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanık C.G.A. da daha önce verdiği ifadelerini tekrar ettiğini söyledi.

Darbe girişiminde bulunulduğunu valiliğe gittiklerinde anladığını iddia eden sanık C.G.A, "Darbe teşebbüsünde yer almadım, silah kullanmadım, hiçbir canlıya zarar vermedim. FETÖ üyesi hiç bir zaman olmadığım dosyamdaki delillerden bellidir. Bu yargılamada yetkili kişiler bellidir, sorumluluk onlardadır. İddianame ve mütalaada tarafıma isnat edilen suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.