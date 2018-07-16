Sakarya'daki darbe girişimi davası

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince özel hazırlanan Ferizli Spor Salonunda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile yakınları katıldı.
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmada, 10 sanık ve avukatı esas hakkındaki savunmasını yaptı.
Tutuklu sanık H.Ö, savunmasında, darbe girişiminde bulunulduğunu valiliğe gittiklerinde anladığını savundu.
İddianame ve mütalaada tarafına isnat edilen suçlamaları kabul etmediğini söyleyen H.Ö, "Hiçbir vatandaşa zarar vermedim, hakkımda hiçbir suç delili veya görgü şahidi bulunmamaktadır. Beni ve benim gibi vatan evlatlarını hainlerle aynı kefeye koymayın." dedi.
Örgüt üyesi, hain ve darbeci olmadığını iddia eden H.Ö, 24 aydır tutuklu kaldığını ifade ederek beraatini talep etti.
Tutuklu sanıklar Ü.Ş, E.A, T.Ç, İ.C, M.P, M.K, İ.Ş, ve M.A ile tutuksuz sanık İ.Ö. de önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık ve avukatların esas hakkındaki savunmalarını yapmaya devam etmeleri için duruşmayı yarına erteledi.
- Mütalaadan
Mütalaada, aralarında meslekten ihraç edilen askerler, 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan'ın da bulunduğu 86'sı tutuklu 127 sanığın, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
Mütalaada, ayrıca 3 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edilen ve soruşturma safhasında adli kontrol kararıyla tahliye edilen 15 sanık ile yargılama aşamasında tahliye olan 29 sanık için yakalama kararı çıkartılması, davada yargılanan 92 tutuksuz sanık hakkında ise beraat talebinde bulunulmuştu.
İddia makamı ayrıca, Sakarya Valiliğinin kuşatılmasına yönelik yönetici durumunda oldukları değerlendirilen ihraç edilen 9 askerin "silahlı örgüt kurmak ve yönetmek" ile mağdur/müşteki sayısınca on ikişer kez "adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından da cezalandırılmalarını istemişti.
-İddianameden
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliğinin işgaline ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz, meslekten ihraç edilen askerler 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yarbay İsmail Öcal, Binbaşı Ali Şahin, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Üsteğmen Kayhan Demir ile 171 asker ve bir sivil şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "anayasayı ihlal" suçunu düzenleyen 309, "kasten öldürmek" suçunu düzenleyen 81. ve 35. maddeleri uyarınca birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 185 yıl altı aydan üçyüz ondokuzar yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Subay, astsubay, erbaş, erler ve bir sivilden oluşan 42 sanık hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezaları talep edilen iddianamede, 50 sanık hakkında ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un müşteki olarak bulunduğu iddianamede, valiliğin işgali sırasında yaralanan 19 vatandaş da mağdur olarak yer alıyor.
Mahkeme heyeti, eski AK Parti Milletvekili Ali İnci, 15 Temmuz Camili Mahallesi Muhtarı Yunus Özçelik ve polis memuru Abdullah Karabulut'un davaya müdahil olma taleplerini kabul etmişti.
Mahkeme heyeti, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen hakkında aynı suçlardan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde ve "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz hakkında da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldığından, dosyalarının ayrılmasına ve bu mahkemelere gönderilmesine karar vermişti.
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