Sakarya'daki darbe girişimi davası

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince özel hazırlanan Ferizli Spor Salonunda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile yakınları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmada, 10 sanık ve avukatı esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Tutuklu sanık H.Ö, savunmasında, darbe girişiminde bulunulduğunu valiliğe gittiklerinde anladığını savundu.

İddianame ve mütalaada tarafına isnat edilen suçlamaları kabul etmediğini söyleyen H.Ö, "Hiçbir vatandaşa zarar vermedim, hakkımda hiçbir suç delili veya görgü şahidi bulunmamaktadır. Beni ve benim gibi vatan evlatlarını hainlerle aynı kefeye koymayın." dedi.

Örgüt üyesi, hain ve darbeci olmadığını iddia eden H.Ö, 24 aydır tutuklu kaldığını ifade ederek beraatini talep etti.

Tutuklu sanıklar Ü.Ş, E.A, T.Ç, İ.C, M.P, M.K, İ.Ş, ve M.A ile tutuksuz sanık İ.Ö. de önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, beraatlerini istedi.