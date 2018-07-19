Sakarya'daki darbe girişimi davası

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmada, 8 sanık ve avukatı esas hakkındaki savunmasını yaptı. Tutuklu sanık A.M, 15 Temmuz günü terör saldırısı ihbarı üzerine göreve çağrıldığını, komutanlarından gelen D-100 Karayolu üzerinde yol güvenliği sağlama emrini yerine getirdiğini söyledi. Kendisinin 27 yıllık jandarma personeli olduğunu ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla tutuklandığını anlatan A.M, örgüt üyesi olmadığını savunarak tahliyesini ve beraatini istedi. Diğer tutuklu sanık F.G, terör saldırısı ihbarı üzerine D-100 Karayolu'nu kapatma emrini aldığını ifade ederek, Genelkurmay'dan gelen ve darbe girişimine dahil olunmamasını, birliklere geri dönülmesini içeren emrin kendilerine aktarılmadığını savundu.

Albay Uğur Coşkun tarafından okunan sıkıyönetim direktiflerinden haberinin olmadığını ileri süren F.G, "Görev yerinden geri çağrıldıktan sonra birliğimize dönerken darbeden haberim oldu. Kimseye zarar vermedim, suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi. Tutuklu sanık İ.B, hakkında isnat edilen suçların iddiadan öteye geçemediğini söyleyerek, savcılık makamının, askerlerin terör saldırısı bahanesiyle kandırıldığına inanmadığını öne sürdü. Darbe girişimine o gece kendisinin de inanamadığını aktaran İ.B, "Bildirinin okunduğundan habersizdim. Ailemle telefonla görüşüyordum. Valiliğe terör saldırısını önlemek üzere hareket ettiğimizi düşünüyordum. Suç işleme kastıyla hareket etmedim. Bir emrine şehit olmayı hazır olduğum komutanlarımızın emriyle bu hale geleceğimiz hiç aklıma gelmezdi. Ben ne darbeci ne de FETÖ'cüyüm, suçsuzum beraat verilmesini arz ediyorum." şeklinde konuştu. Tutuklu sanık İ.K. de yol kontrolü sağlama emri aldıklarını ve D-100 bölgesinde bir süre bulunduklarını anlattı.

Komutanından gelen talimat üzerine birliğe döndükten sonra darbe girişiminden haberdar olduğunu vurgulayan İ.K, ByLock kullandığı yönündeki iddialara yönelik de "Sokaktaki çöpçüde bile ByLock çıktı. Bana FETÖ'cü diyorlar, ben de ByLock yok. 15 Temmuz'da sadece amirimin verdiği hizmet emrini yerini getirdim. Suçsuzum örgüt üyesi değilim, beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı. Diğer tutuklu sanıklar B.G, S.A. ve A.K, ile tutuksuz sanık Ö.P. de önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatların esas hakkındaki savunmalarını yapmaya devam etmeleri için duruşmaya yarına kadar ara verdi. - Mütalaadan Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında, aralarında meslekten ihraç edilen askerler, 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan'ın da bulunduğu 86'sı tutuklu 127 sanığın, "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Mütalaada, 3 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beşer yıldan 15'er yıla kadar hapis, "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edilirken, soruşturma safhasında adli kontrol kararıyla tahliye edilen 15 sanık ile yargılama aşamasında tahliye edilen 29 sanık için yakalama kararı çıkartılması isteniyor. Mütalaada, 92 tutuksuz sanık hakkında ise beraat talebinde bulunuluyor. İddia makamı ayrıca Sakarya Valiliği'nin kuşatılmasına yönelik yönetici durumunda oldukları değerlendirilen ve ihraç edilen 9 askerin "silahlı örgüt kurmak ve yönetmek" ile mağdur/müşteki sayısınca on ikişer kez "öldürmeye teşebbüs" suçlarından da cezalandırılmalarını istiyor.

\ - İddianameden Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliği'nin işgaline ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz, meslekten ihraç edilen askerler 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yarbay İsmail Öcal, Binbaşı Ali Şahin, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Üsteğmen Kayhan Demir ile 171 asker ve bir sivil şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "Anayasa'yı ihlal" suçunu düzenleyen 309, "kasten öldürmek" suçunu düzenleyen 81. ve 35. maddeleri uyarınca birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 185 yıl altışar aydan 319'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.