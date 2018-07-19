HABER

Sakarya'daki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 16:43 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılandığı davada, esas hakkındaki savunmaların alınmasına devam edildi

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmada, 8 sanık ve avukatı esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Tutuklu sanık A.M, 15 Temmuz günü terör saldırısı ihbarı üzerine göreve çağrıldığını, komutanlarından gelen D-100 Karayolu üzerinde yol güvenliği sağlama emrini yerine getirdiğini söyledi.

Kendisinin 27 yıllık jandarma personeli olduğunu ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla tutuklandığını anlatan A.M, örgüt üyesi olmadığını savunarak tahliyesini ve beraatini istedi.

Diğer tutuklu sanık F.G, terör saldırısı ihbarı üzerine D-100 Karayolu'nu kapatma emrini aldığını ifade ederek, Genelkurmay'dan gelen ve darbe girişimine dahil olunmamasını, birliklere geri dönülmesini içeren emrin kendilerine aktarılmadığını savundu.

Albay Uğur Coşkun tarafından okunan sıkıyönetim direktiflerinden haberinin olmadığını ileri süren F.G, "Görev yerinden geri çağrıldıktan sonra birliğimize dönerken darbeden haberim oldu. Kimseye zarar vermedim, suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanık İ.B, hakkında isnat edilen suçların iddiadan öteye geçemediğini söyleyerek, savcılık makamının, askerlerin terör saldırısı bahanesiyle kandırıldığına inanmadığını öne sürdü.

Darbe girişimine o gece kendisinin de inanamadığını aktaran İ.B, "Bildirinin okunduğundan habersizdim. Ailemle telefonla görüşüyordum. Valiliğe terör saldırısını önlemek üzere hareket ettiğimizi düşünüyordum. Suç işleme kastıyla hareket etmedim. Bir emrine şehit olmayı hazır olduğum komutanlarımızın emriyle bu hale geleceğimiz hiç aklıma gelmezdi. Ben ne darbeci ne de FETÖ'cüyüm, suçsuzum beraat verilmesini arz ediyorum." şeklinde konuştu.

Tutuklu sanık İ.K. de yol kontrolü sağlama emri aldıklarını ve D-100 bölgesinde bir süre bulunduklarını anlattı.

Komutanından gelen talimat üzerine birliğe döndükten sonra darbe girişiminden haberdar olduğunu vurgulayan İ.K, ByLock kullandığı yönündeki iddialara yönelik de "Sokaktaki çöpçüde bile ByLock çıktı. Bana FETÖ'cü diyorlar, ben de ByLock yok. 15 Temmuz'da sadece amirimin verdiği hizmet emrini yerini getirdim. Suçsuzum örgüt üyesi değilim, beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer tutuklu sanıklar B.G, S.A. ve A.K, ile tutuksuz sanık Ö.P. de önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatların esas hakkındaki savunmalarını yapmaya devam etmeleri için duruşmaya yarına kadar ara verdi.

- Mütalaadan

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında, aralarında meslekten ihraç edilen askerler, 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan'ın da bulunduğu 86'sı tutuklu 127 sanığın, "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Mütalaada, 3 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beşer yıldan 15'er yıla kadar hapis, "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edilirken, soruşturma safhasında adli kontrol kararıyla tahliye edilen 15 sanık ile yargılama aşamasında tahliye edilen 29 sanık için yakalama kararı çıkartılması isteniyor. Mütalaada, 92 tutuksuz sanık hakkında ise beraat talebinde bulunuluyor.

İddia makamı ayrıca Sakarya Valiliği'nin kuşatılmasına yönelik yönetici durumunda oldukları değerlendirilen ve ihraç edilen 9 askerin "silahlı örgüt kurmak ve yönetmek" ile mağdur/müşteki sayısınca on ikişer kez "öldürmeye teşebbüs" suçlarından da cezalandırılmalarını istiyor.
\

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliği'nin işgaline ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz, meslekten ihraç edilen askerler 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yarbay İsmail Öcal, Binbaşı Ali Şahin, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Üsteğmen Kayhan Demir ile 171 asker ve bir sivil şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "Anayasa'yı ihlal" suçunu düzenleyen 309, "kasten öldürmek" suçunu düzenleyen 81. ve 35. maddeleri uyarınca birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 185 yıl altışar aydan 319'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Subay, astsubay, erbaş, erler ve bir sivilden oluşan 42 sanık hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezaları talep edilen iddianamede, 50 sanık hakkında ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un müşteki olarak bulunduğu iddianamede, valiliğin işgali sırasında yaralanan 19 vatandaş da mağdur olarak yer alıyor.

Mahkeme heyeti, eski AK Parti Milletvekili Ali İnci, 15 Temmuz Camisi Mahallesi Muhtarı Yunus Özçelik ve polis memuru Abdullah Karabulut'un davaya müdahil olma taleplerini kabul etmişti.

Mahkeme heyeti, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen hakkında aynı suçlardan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ve "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz hakkında da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığından dosyalarının ayrılmasına ve bu mahkemelere gönderilmesine karar vermişti.

PARTNERParfümü bile para kokuyorParfümü bile para kokuyor
Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklamasıAğustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması
Kanser hastası Melike'nin ölümüne soruşturmaKanser hastası Melike'nin ölümüne soruşturma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ asker sakarya Sakarya Valiliği Sakarya'daki darbe girişimi davası

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

Emekliye 3’lü fırsat

Emekliye 3’lü fırsat

Tan Taşçı ve sevgilisi plajda yoga yaptı

Tan Taşçı ve sevgilisi plajda yoga yaptı

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

İlginizi Çekebilir

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması

Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması

Gri listede aranan DHKP-C'li Meryem Özsöğüt, İstanbul'da yakalandı

Gri listede aranan DHKP-C'li Meryem Özsöğüt, İstanbul'da yakalandı

Bakan Süleyman Soylu: 25 bin 500 kişilik alım planlıyoruz

Bakan Süleyman Soylu: 25 bin 500 kişilik alım planlıyoruz

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu açıklaması! Saat verdi

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu açıklaması! Saat verdi

Tokat'ta kaybolan Evrim'in babasından tüyler ürperten sözler!

Tokat'ta kaybolan Evrim'in babasından tüyler ürperten sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.