Sakarya'daki darbe girişimi davası

Tank takım komutanıyla herhangi bir iletişim kurmadığını, geldiklerinden haberdar olmadığını anlatan A.Ö, "Yargılanan tank personellerinin de bizimle irtibata geçtiklerine yönelik bir beyan ve savunma olmadı. Hareket merkezinden yapılan çağrıyla 22.00 sularında alay komutanlığına dönmek üzere harekete geçtik. Ancak yeni bir telsiz çağrısıyla Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığı'nın takviye edileceği söylenince gerçek amaç ve içeriği bilmeden Esentepe istikametine hareket ettik. Kontrol noktasına geldiğimizde zaten yol devriyesi ve kontrolü sonuçlanmıştı. Üzerime atılı bütün suçlardan beraatimi talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Tutuksuz sanıklardan A.Ö, 15 Temmuz'da Kocaeli'den Sakarya Valiliği'ne gelen tank takımına eskortluk yaptığı suçlamasıyla yargılandığını anımsatarak, bu emrin varlığından 16 Temmuz günü öğle saatlerinde haberinin olduğunu ileri sürdü.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmada, 20 tutuksuz sanık ve avukatı esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti, celse arasında gelen evrak ve talepler ile bazı sanıkların sunduğu yazılı savunmaları zapta geçirdi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmaya, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nden SEGBİS aracılığıyla bağlanan tutuksuz sanık A.A. da vatana ihanet etmediğini, olay tarihinde vatani görevini yapmakta olduğunu kaydetti.

Kışlalarından terör saldırısı ihbarıyla çıkarıldıklarını aktaran A.A, "Olayın gerçek yönünün farklı olduğunu anladık ve kendi irademizle kolluk kuvvetlerine teslim olduk. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

1979 yılından beri Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığını dile getiren tutuksuz sanık M.D, ne FETÖ ne de başka bir örgütün içerisinde bulunmadığını öne sürdü.

15 Temmuz'da göreve çağrılmadığını ifade eden M.D, "Ne tankların önünde ne de arkasında eskortluk yapmadım. Darbe ile ilgili emir almadım. Kendi irademle bir eylemde bulunmadım, emir vermedim. Suç işlediğime dair herhangi bir somut delil yoktur. Suçlarımı kabul etmiyorum. Haksız yere 4,5 ay hapis yattım, mesleğimden ihraç oldum. Beraatimi talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Darbe girişimi sırasında komutanlarının emriyle kışladan çıktıklarını belirten diğer tutuksuz sanık M.D. ise darbe girişimine iştirak etmediğini, birliklerin geri dönmesi için yoğun çaba sarf ettiğini ve bu çabasının telsiz konuşmalarında da kayıtlı olduğunu bildirdi.