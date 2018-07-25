Sakarya'daki darbe girişimi davası

Daha önceki savunmalarını tekrarlayan E.B, 15 Temmuz gecesi vilayet yerleşkesinde tesadüfen bulunduğunu öne sürerek, "Zamanın Valisi Hüseyin Avni Coş'un, bir kabine üyesinin Sakarya'daki ziyareti nedeni ile gündüz programı yoğun geçmişti. Bakan ilden ayrıldıktan sonra ertesi günkü programa hazırlık yapmak için protokol müdürü A.K, protokol memuru M.Ş, bilgi işlem uzmanı Y.K, bilgi işlem memuru M. ve vali beyin koruma polisleri ile yerleşkedeydik. Kamera kayıtları ile bu sabittir. Bu gerekçelerle üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Davanın tutuksuz sanığı E.B, darbe teşebbüsüne katıldığı ve askerlere yardım ettiği iddiasıyla yargılandığını anımsattı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmada, 16 tutuksuz sanık ve avukatı esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Diğer tutuksuz sanık B.E de mütalaada bahsedildiği gibi FETÖ ile fikir ve eylem birliği içerisinde olmadığını savunarak, olay günü beylik tabancasını dahi yanına almadığını söyledi.

Kendilerine darbe emrinin verilmediğini ileri süren B.E, "O gün alarm uygulaması nedeni ile evimden birliğe çağrıldım. Telefonum kapalı olsaydı bu davanın sanıkları arasında yer almayacaktım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

15 Temmuz gecesi tatbikat emriyle hareket ettiklerini anlatan diğer tutuksuz sanık D.A ise araçtan hiç inmediğini, kimseyle karşı karşıya gelmediğini ve olayın gerçek boyutunu öğrendikten sonra araç komutanın talimatıyla da emniyete teslim olduğunu kaydetti.

Diğer tutuksuz sanıklar M.G, E.Ç, O.A, E.D, O.Y, H.H.Y, Ç.G, T.A, E.Ç, M.D, O.K, A.A.Y. ve O.A. da darbe girişiminden haberdar olmadıklarını, dolayısıyla haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, savunmalarını bitiren sanık ile avukatların, mütalaaya ilişkin tahliye ve beraat taleplerini almak için duruşmaya yarına kadar ara verdi.

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