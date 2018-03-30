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Sakarya'daki darbe girişimi davasında mütalaa

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 17:43 | Son Güncelleme

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, 86'sı tutuklu 127 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi - Mütalaada, tutuksuz yargılanan 44 sanık hakkında yakalama kararı çıkartılması, 92 tutuksuz sanığın beraatına karar verilmesi talep edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Sakarya Valiliği'nde yaşanan olaylara ilişkin 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılandığı davada, Cumhuriyet savcısı 127 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, avukatlarıyla sanık yakınları katıldı.

Celseler arası gelen evrak ve talepleri zapta geçiren Mahkeme Heyeti Başkanı Mehmet Sertaç Kesler, iddia makamınca hazırlanan 31 sayfalık mütalaanın mahkemeye sunulduğunu belirtti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Doğan ile Cumhuriyet Savcıları Erhan Sağlam ve Rafet Yarış tarafından okunan mütalaada, aralarında meslekten ihraç edilen askerler 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan'ın da bulunduğu 86'sı tutuklu 127 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaada, ayrıca 3 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi, haklarında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edilen ve soruşturma safhasında adli kontrol kararıyla tahliye edilen 15 sanık ile yargılama aşamasında tahliye olan 29 sanık için yakalama kararı çıkartılması, davada yargılanan 92 tutuksuz sanık hakkında ise beraat talebinde bulunuldu.

İddia makamı ayrıca, Sakarya Valiliği'nin kuşatılmasına yönelik yönetici durumunda oldukları değerlendirilen ihraç edilen askerler Uğur Coşkun, Bahri Gürhan, İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yarbay İsmail Öcal, Binbaşı Ali Şahin, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Üsteğmen Kayhan Demir ve Hakan Güler'in, "silahlı örgüt kurma ve yönetme" ile mağdur/müşteki sayısınca 12'şer kez "adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından da cezalandırılmalarını istedi.

Mütalaanın okunmasının ardından söz alan sanık müdafileri, savunmaların yapılması için mahkeme heyetinden süre talep etti.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 29 Haziran Cuma'ya erteledi.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliği'nin işgaline ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz, meslekten ihraç edilen askerler 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yarbay İsmail Öcal, Binbaşı Ali Şahin, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Üsteğmen Kayhan Demir ile 171 asker ve bir sivil şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "anayasayı ihlal" suçunu düzenleyen 309, "kasten öldürmek" suçunu düzenleyen 81. ve 35. maddeleri uyarınca birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 185 yıl altışar aydan 319 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Subay, astsubay, erbaş, erler ve bir sivilden oluşan 42 sanık hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezaları talep edilen iddianamede, 50 sanık hakkında ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un müşteki olarak bulunduğu iddianamede, Valiliğin işgali sırasında yaralanan 19 vatandaş da mağdur olarak yer alıyor.

Mahkeme heyeti, eski AK Parti Milletvekili Ali İnci, 15 Temmuz Camili Mahallesi Muhtarı Yunus Özçelik ve polis memuru Abdullah Karabulut'un davaya müdahil olma taleplerini kabul etmişti.

Mahkeme heyeti, örgütün elebaşı Fetullah Gülen hakkında aynı suçlardan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ve "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz hakkında da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığından dosyalarının ayrılmasına ve bu mahkemelere gönderilmesine karar vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
darbe girişimi FETÖ sakarya

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