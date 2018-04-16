Sakarya'daki fabrika yangını

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir mobilya fabrikasının depo bölümünde dün çıkan yangın, itfaiye ekiplerince tamamen söndürüldü.
Hendek ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle dün çıkan yangına, Hendek, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçelerdeki itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
Hendek Belediyesi'ne bağlı iş makinelerinin de katıldığı söndürme ve soğutma çalışmaları, yaklaşık 24 saat sürdü.
Tamamen kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları tamamlanan yangında, fabrikanın depo kısmı kullanılamaz hale geldi.
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