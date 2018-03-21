Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında dava açılan, örgütün "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım ile baldızı Emine Şennur Şen'in yargılandığı davada sanıklar, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Emine Şennur Şen, tutuksuz sanık Cevat Yıldırım ile avukatları ve yakınları katıldı.
İki celse arasında gelen belgelerin okunması ve zapta geçirilmesinin ardından, iddia makamı mütaalasını açıkladı.
Tutuklu sanık Şen'in, 2007-2014 yılları arasında Ankara'daki Samanyolu Koleji'nde yöneticilik yaptığı, bu tarihlerden önce de örgütün okullarında görev aldığını belirten iddia makamı, Şen'in ByLock kullanıcısı olduğunu, Bank Asya'daki hesabında örgüt lideri Fetullah Gülen'in talimatı sonrasında arttırım olduğunu, ayrıca Şen'in KHK ile kapatılan Hak Eğitim-İş sendikasının üyesi olduğunu, Şen'in örgüt hiyerarşisinde yer alan çeşitli isimlerle irtibatının bulunduğunu, Şen'in eşinin Zaman gazetesinde muhabirlik yaptığını ve başka mahkeme tarafından yargılandığını, çocuklarının 2014-2016 yılları arasında, kapatılan Samanyolu Kolejinde okuduğunu ve firari Öksüz'ü babası Cevat Yıldırım'ın evinde sakladığını öne sürerek Şen'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını, sanık hakkındaki "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasından beraatini talep etti.
Cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanık Yıldırım hakkında ise Öksüz'ün örgüt içindeki durumu dikkate alındığında, konumunun bilinmemesine imkan olmadığını, Öksüz'ü emniyet güçlerinden koruma iç güdüsüyle hareket ettiğini öne sürerek sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını, sanık hakkındaki "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasından beraatini talep etti.
İddia makamı ayrıca, tutuklu sanık Şen'in tutukluğunun, diğer sanık Yıldırım'ın da "konut terk etmeme" adli kontrolünün devamına karar verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti tarafından son sözleri sorulan tutuklu sanık Şen, firari Öksüz ile bir kan bağının bulunmadığını, kendisiyle 15 Temmuz sonrasında hiç görüşmediğini belirterek, "Şu an eniştem değil, sizden çok ben yakalanmasını istiyorum. Sır küpü gibi bir adammış, tek suçum baldızı olmak. Darbeyi ve Adil Öksüz'ü desteklemiyorum. Akrabalıktan dolayı bu sıkıntıyı yaşıyorum. Darbeye karıştığını bilseydik ihbar ederdik." diye konuştu.
Tutuksuz sanık Yıldırım ise kendisine yöneltilen "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasını her duyduğunda kalbinin incindiğini dile getirerek, Kur'an'a yemin ederim ki benim bu örgütle bir bağlantım yok. Vatana millete hizmetten başka bir hizmetim olmadı. 15 Temmuz'dan önce evimde hiç kimse tarafından 'darbe' kelimesi zikredilmedi. Adil Öksüz'ü damatlıktan reddettim. Benim dinim bir kişinin öldürülmesini bütün dünyanın öldürülmesi olarak kabul eden bir din. 250'ye yakın insanın ölümüne yol açana sahip çıkmam, karıştığını bilseydim kendi ellerimle boğardım. 19 aydır çektiğim sıkıntı devletime helal olsun. 19 aydır cuma namazına gidemiyorum, beni ahirete borçlu göndermeyin. Darbeyle alakam varsa beni asın." ifadelerini kullandı.
Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Şen'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak, tahliyesine hükmetti.
Heyet, tutuksuz sanık Yıldırım'a da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına, tutuklu kaldığı süre ve hakkındaki "konut terk etmeme" adli kontrolünü göz önüne alarak bu tedbirin kaldırılmasına karar verdi.
- İddianameden
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, örgütün "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım ile baldızı Emine Şennur Şen'in "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6'şar aydan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.
İddianamede, Cevat Yıldırım'ın oğlu Ali Sami Yıldırım'ın yanında çalışan Murat Albayrak'ın ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan, 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezasına çarptırılması talep ediliyor.
Cevat Yıldırım'ın, örgütün "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün kayınpederi olduğu hatırlatılan iddianamede, darbe girişiminden sonra sanık Yıldırım'ın evinin önünde Adil Öksüz'e ait 34 SIR 49 plakalı otomobilin bulunduğu belirtilerek, "Sanığın, hakkında yakalama kararı bulunan Adil Öksüz'ü darbe teşebbüsünden sonra ikametgahına aldığı ve bir gece kalmasını sağladığı anlaşılmıştır." ifadesine yer veriliyor.
Öksüz'ün, Yıldırım'ın evine geldiği sırada orada bulunan baldızı Emine Şennur Şen'in, Öksüz'ü ikametgahında saklayarak kendi örgüt bağını da ortaya koyduğu ve yetkili makamlara bildirmeyerek kaçmasına imkan sağladığı vurgulanan iddianamede, sanık Şen'in söz konusu eylemiyle FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği anlatılıyor.
İddianamede, Şen'in örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı, Bank Asya'da hesabının bulunduğu, sanığın eşinin Zaman gazetesi muhabirliği yaptığı belirtiliyor.
Mahkeme heyeti, bir önceki duruşmada tutuksuz sanık Murat Albayrak'ın dosyadan ayrılmasına karar vermişti.
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