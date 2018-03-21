Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

Tutuklu sanık Şen'in, 2007-2014 yılları arasında Ankara'daki Samanyolu Koleji'nde yöneticilik yaptığı, bu tarihlerden önce de örgütün okullarında görev aldığını belirten iddia makamı, Şen'in ByLock kullanıcısı olduğunu, Bank Asya'daki hesabında örgüt lideri Fetullah Gülen'in talimatı sonrasında arttırım olduğunu, ayrıca Şen'in KHK ile kapatılan Hak Eğitim-İş sendikasının üyesi olduğunu, Şen'in örgüt hiyerarşisinde yer alan çeşitli isimlerle irtibatının bulunduğunu, Şen'in eşinin Zaman gazetesinde muhabirlik yaptığını ve başka mahkeme tarafından yargılandığını, çocuklarının 2014-2016 yılları arasında, kapatılan Samanyolu Kolejinde okuduğunu ve firari Öksüz'ü babası Cevat Yıldırım'ın evinde sakladığını öne sürerek Şen'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını, sanık hakkındaki "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasından beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanık Yıldırım hakkında ise Öksüz'ün örgüt içindeki durumu dikkate alındığında, konumunun bilinmemesine imkan olmadığını, Öksüz'ü emniyet güçlerinden koruma iç güdüsüyle hareket ettiğini öne sürerek sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını, sanık hakkındaki "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasından beraatini talep etti.

İddia makamı ayrıca, tutuklu sanık Şen'in tutukluğunun, diğer sanık Yıldırım'ın da "konut terk etmeme" adli kontrolünün devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti tarafından son sözleri sorulan tutuklu sanık Şen, firari Öksüz ile bir kan bağının bulunmadığını, kendisiyle 15 Temmuz sonrasında hiç görüşmediğini belirterek, "Şu an eniştem değil, sizden çok ben yakalanmasını istiyorum. Sır küpü gibi bir adammış, tek suçum baldızı olmak. Darbeyi ve Adil Öksüz'ü desteklemiyorum. Akrabalıktan dolayı bu sıkıntıyı yaşıyorum. Darbeye karıştığını bilseydik ihbar ederdik." diye konuştu.

Tutuksuz sanık Yıldırım ise kendisine yöneltilen "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasını her duyduğunda kalbinin incindiğini dile getirerek, Kur'an'a yemin ederim ki benim bu örgütle bir bağlantım yok. Vatana millete hizmetten başka bir hizmetim olmadı. 15 Temmuz'dan önce evimde hiç kimse tarafından 'darbe' kelimesi zikredilmedi. Adil Öksüz'ü damatlıktan reddettim. Benim dinim bir kişinin öldürülmesini bütün dünyanın öldürülmesi olarak kabul eden bir din. 250'ye yakın insanın ölümüne yol açana sahip çıkmam, karıştığını bilseydim kendi ellerimle boğardım. 19 aydır çektiğim sıkıntı devletime helal olsun. 19 aydır cuma namazına gidemiyorum, beni ahirete borçlu göndermeyin. Darbeyle alakam varsa beni asın." ifadelerini kullandı.