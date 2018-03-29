HABER

Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 13:07 | Son Güncelleme

FETÖ'nün ikinci adamı olduğu iddia edilen Cevdet Türkyolu'nun tutuksuz kız kardeşi ve eniştesi ile firari iki yeğeni hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün ikinci adamı olarak illegal alanların sorumlusu olduğu iddia edilen Cevdet Türkyolu'nun 4 akrabasının yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, önceki duruşmada adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verilen sanıklar Kemal ve Vildan Erus ile avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Osman Aydın, sanıklardan Kemal ve Vildan Erus'u tanıdığını söyledi.

Aydın, 2007-2013 yıllarında aynı apartmanda oturduklarını belirterek, Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinin geçerli olduğunu kaydetti.

Söz verilen tutuksuz sanık Vildan Erus, önceki savunmalarını tekrar ettiğini dile getirerek, "Tanığın bazı ifadelerine katılmıyorum. Ben kendisinden öğrenciler için değil, dul bir teyze için yardım istemiştim." dedi.

Tutuksuz sanık Kemal Erus da önceki savunmalarını tekrar ettiğini ifade ederek, tanığın beyanlarına katılmadığını kaydetti.

İki celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz alan sanıkların avukatı, tanık beyanlarını kabul etmediklerini belirterek, haftada 3 gün imza şeklindeki adli kontrolün kaldırılmasını talep etti.

Haftada 3 gün imza şeklindeki adli kontrolün kaldırılmasına, firari Emre ve Enes Erus hakkındaki yakalama kararının devamına hükmeden mahkeme heyeti, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 27 Haziran'a erteledi.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 17 sayfalık iddianamede, FETÖ/PDY'nin ikinci adamı olarak illegal alanların sorumlusu olduğu iddia edilen Cevdet Türkyolu'nun kız kardeşi Vildan ve eniştesi Kemal ile ABD'de bulunan firari yeğenleri Emre ve Enes Erus hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, sanıkların adresinde yapılan aramada ajanda içerisine el yazısı ile yazılmış notların bulunduğu belirtilerek, "Notların 29 ile numaralandırılan sayfasında, 'İki abi izinsiz mütevelliye gelmiyorlar, yolda kaza geçiriyorlar, vefat ediyorlar, Hocam; 'İzinli mi izinsiz mi gittiler?' diye soruyor, izinsiz cevabını alınca, 'Ben onlara Allah rahmet etsin demiyorum, Allah'tan sürekli istemeliyiz, canımı al, çocuğumu al ama bizi hizmetten alma diye.' ibaresi yer almaktadır" ifadelerine yer veriliyor.

Notların 56 ile numaralandırılan sayfasında "Örgüte yardım amacıyla vermiş oldukları himmet paralarının kaydı olduğu değerlendirilen listenin ele geçirilmesi karşısında, örgütün devlet organlarına sızma girişiminde bulunacağı hatta gerekirse darbe yapılacağı" yazılı olduğu aktarılan iddianamede, yine aynı sayfada örgüt bünyesindeki öğrencilerin, hizmet edebilecek seviyeye gelene kadar eğitilmesi gerektiğinin yer aldığı kaydediliyor.

Örgüt elebaşının en yakınındaki isimlerden Cevdet Türkyolu'nun kız kardeşi Vildan Erus'un, aksini iddia etmesine rağmen 2015 yılı içerisinde 4 kez Türkyolu ile 2008 yılında da örgüt yöneticilerinden Hidayet Karaca ile 2 kez telefonda görüştüğünün belirlendiği anlatılan iddianamede, şüpheli Kemal Erus'un ise Türkyolu ile 2013-2015 yılları arasında 29, Karaca ile 2 ve yine örgüt tepe yöneticilerinden Ali Çelik ile 1 kez telefon görüşmesi yaptığı aktarılıyor.

Trump'a büyük şok! ABD yargısından flaş kararTrump'a büyük şok! ABD yargısından flaş karar
Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! Karısını evde başka bir erkekle yakaladı!
Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdiÜnlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dava duruşma FETÖ-PDY Sanık

En Çok Okunan Haberler

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

İlginizi Çekebilir

1 Nisan Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama geldi! İstanbul'da yaz sıcaklığı başlıyor!

1 Nisan Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama geldi! İstanbul'da yaz sıcaklığı başlıyor!

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

Fethullah Gülen ile ilgili skandal gerçek!

Fethullah Gülen ile ilgili skandal gerçek!

Resul Dindar'ın kaza geçiren annesi hayatını kaybetti

Resul Dindar'ın kaza geçiren annesi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme: 3 şirkete kayyum atandı

Son dakika! Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme: 3 şirkete kayyum atandı

Beşiktaş'ta 19 şehit mezarı keşfedildi

Beşiktaş'ta 19 şehit mezarı keşfedildi

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.