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Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 12:06 | Son Güncelleme

Sakarya'da haklarında "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" ve "silahlı terör örgüt üyeliği" suçlamasıyla dava açılan 8 sanığın yargılanmasına devam edildi

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, tutuksuz yargılanan 7 avukat ile bir öğretmen hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakkında yakalama kararı bulunan ve kendi rızasıyla gelen firari sanık öğretmen Z.K. ile sanık avukatları katıldı.

Sanık Z.K. savunmasında, iddianameyi okuduğunu, savunma yapacağını kaydetti.

Z.K, 1998 yılında Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Matematik Bölümünü kazandığını belirterek, "Sakarya'yı İstanbul'a yakın olmasından dolayı tercih ettim. İlk 2 yıl devlet yurdunda, daha sonra arkadaşlarımla evde kaldım. 2002 yılında mezun oldum. KPSS'de atanamayınca öğretmenlik yapmak isteğimden dolayı dershanelere başvurdum. SED dershanesinde çalıştım. 2005 yılında aynı kurumda fizik öğretmeni olarak görev yapan eşimle evlendim. Evlilik, katalog evliliği değildir. Çalıştığım dershanede ders dışında toplantıya katılmadım, herhangi bir şekilde çağrılmadım." diye konuştu.

Çalıştığı kurumun maaşları Bank Asya'ya yatırdığı için bu bankada hesap açtırdığını aktaran Z.K, talimatla para yatırmadığını savundu.

Sanık Z.K, hakkında ifade veren gizli tanığın beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "Bir müddet sonra hakkımda soruşturma olduğunu öğrendim. 3 çocuğum olduğundan korktum, Sakarya'ya gelmek istemedim. Örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum." dedi.

İki celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, dijital materyal raporu ve "ByLock" içeriklerinin İl Emniyet Müdürlüğünden istenmesini talep etti.

Sanık avukatları da dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması ve gelen belgeleri inceleyip beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "ByLock" haberleşme trafiği ve içeriği ile dijital materyal raporunun İl Emniyet Müdürlüğünden istenmesi için müzekkere yazılmasını, sanık Z.K'nın savunması alındığı için hakkındaki yakalama emrinin geri alınmasını ve yurt dışı çıkış yasağı konulmasını, gelen belgeleri inceleyip beyanda bulunmaları için avukatlara süre verilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 23 Ekim'e erteledi.

- İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcıvekili tarafından hazırlanan ve Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, tutuksuz 7 avukat ve 1 öğretmen hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" ile "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlamalarıyla 7 yıl 6 aydan 17'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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