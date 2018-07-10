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Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 17:55 | Son Güncelleme

KHK ile meslekten ihraç edilenlerin de aralarında bulunduğu tutuksuz 29 emniyet mensubunun "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanmasına devam edildi

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında dava açılan, aralarında kanun hükmünde kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu tutuksuz 29 emniyet mensubunun yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklarla avukatları ve yakınları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, davaya katılmayan bazı tutuksuz sanıklar için davetiye çıkarılmasını talep etti.

Mahkemede söz alan sanık avukatları, dijital materyal inceleme raporunu incelediklerini, müvekkillerine ait bir suça rastlanmadığını savunarak, beraatlerini talep etti.

Avukatlarının beyanlarına katılan sanıklar da fişleme belgesindeki delilleri kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.

Göreve devam eden bazı tutuksuz sanıklar ise suçlamaları kabul etmediklerini ifade ederek, dosyalarının tefrik edilmesini talep etti.

Dosyanın geldiği aşama nedeniyle bazı tutuksuz sanıkların tefrik talebini reddeden mahkemeye heyeti, bazı sanık ve tanık ifadelerinin dinlenmesi, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 18 Ekim'e erteledi.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında KHK ile ihraç edilenlerin de bulunduğu 31 emniyet mensubu sanık hakkında "anayasayı ihlal" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda 2 sanığın dosyadan ayrılmasına karar vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
dava emniyet mensubu Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Kanun Hükmünde Kararname (KHK)

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