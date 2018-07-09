Sakarya'daki FETÖ/PDY operasyonu

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ankesör veya sabit kontörlü telefonlar üzerinden haberleşerek, örgütsel toplantılar düzenlediği tespit edilen 22 şüpheliden 19'u gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması" soruşturması kapsamında, ardışık ve karışık arama yöntemlerini kullanarak ankesör veya sabit kontörlü telefonlar üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel toplantılar düzenledikleri tespit edilen ve haklarında gözaltına kararı çıkarılan 22 şüpheliden 19 muvazzaf asker yakalandı.
Haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ederken, gözaltındaki 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması" soruşturması kapsamında, ardışık ve karışık arama yöntemlerini kullanarak ankesör veya sabit kontörlü telefonlar üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel toplantılar düzenledikleri tespit edilen 22 kişi hakkında dün gözaltı kararı çıkarılmış, ilk etapta 17 şüpheli yakalanmıştı.
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