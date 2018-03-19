Sakarya'daki silahlı saldırı davası

"Tahsin Eşme'yi simaen tanırım. Olay yerinde Y.C, elini beline tutarak koşmaya başladı. Tahsin Eşme, bulunduğumuz yere gelince yukarıdan yaylım ateşi başladı. Bu arada bir mermi omuzumu sıyırdı, o panikle kendimi duvarın dışına atmışım. Daha sonra yaralıların yanına gelmiştim, onları çıkartmak istemiştim. Y.C, bizim olduğumuz yere doğru ateş etti. Tabancamı çıkardım bize ateş edilen binaya doğru ateş etmeye başladım. Tabancam ruhsatsızdı, hasmım olduğu için taşıyordum, 13-14 el ateş ettim. Yaralıları arabaya bindirince ben de olay yerinden kaçmaya çalıştım, arkamdan ateş ettiler, sağ elimden vuruldum. Şikayetçiyim, mağdurum, davaya katılma talebim vardır."

Tutuklu sanık Fedai İbiş savunmasında, olay günü İstanbul'dan Sakarya'ya gezmeye geldiğini, ilk başta patronuyla Hendek'e daha sonra olay yeri olan Nakliyeciler Sitesine gittiklerini belirterek, şunları anlattı:

Tutuklu sanık Fatih Eşme, olayın içerisinde bulunduğunu fakat suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Kendisinin olay yerine gittiğinde ateş edilmeye başlandığını kaydeden sanık Eşme, savunmasında şunları söyledi:

"Ben de o an E'nin bana verdiği silahı çıkartarak binanın camlarına doğru 7-8 el ateş ettim. Yan tarafımda bulunan şahsın sırt tarafında kan gördüm. Bu arada 2 ayağımda birden acı hissettim. Kafamı çevirdiğimde birisinin bana ateş ettiğini gördüm. Korkutmak amaçlı 2 el ateş ettim. Olay yerinden bir şekilde kaçtım ve Hendek'e evime gittim. Ayaklarımı kendim tedavi ettim. Arkadaşımın fındıklıktaki evine gittim, yaralar geçtikten sonra teslim olurum düşüncesiyle arkadaşımın evinde kaldım. Belli bir zaman sonra polisler geldi aldı."

Söz verilen diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmediklerini belirtti.

Mahkeme heyeti, duruşmaya Çarşamba gününe kadar ara verdi.

- Süreç

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan Nakliyeciler Sitesinin önündeki silahlı saldırıda 7 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan, öğle yemeği için olay yerinde bulunan Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Diyar Ayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca 24'ü tutuklu, 7'si firari 32 sanık hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 4 müşteki yer alıyor.

İddianamede, 32 sanık hakkında, "kasten öldürmek" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile "kasten öldürmeye teşebbüs" ve diğer suçlardan 91 yıl onar aydan dört yüz otuz dörder yıla kadar hapis cezası isteniyor.