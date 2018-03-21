Sakarya'daki silahlı saldırı davası

Sakarya'da 1. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) düzenlenen ve bir lise öğrencisinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 24'ü tutuklu, 7'si firari 32 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince, özel hazırlanan Ferizli Spor Salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, tutuksuz sanık, müştekilerle taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Duruşmanın üçüncü gününde, sanıkların çapraz sorgularının ardından, mahkeme dosyasına Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve diğer kurumlardan gelen belgeler ile bazı sanık ve avukatlarının tahliye ve diğer taleplerini içeren beyanları okundu, tutanağa geçirildi.

Duruşmada, olayda yaşamını yitiren Diyar Ayan'ın babası Bekir Ayan'ın avukatı Özgür Akın, şikayetlerinin devam ettiğini, davaya katılma taleplerinin bulunduğunu söyledi.

Olayın müsebbibi olanların cezalandırılmasını talep ettiklerini belirten Akın, "Duruşmanın birinci gününden bu yana Diyar'ın bir hiç uğruna yaşamını yitirdiğini anladık. Bir kısım sanıklar olayları öyle bir şekilde izah etmişlerdir ki bu durum bizim için hikayeden ibaret kalmıştır. Dosyanın kül halinde Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek tekrar rapor alınmasını ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz." dedi.