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Sakarya'daki silahlı saldırı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 19:24 | Son Güncelleme

1. Organize Sanayi Bölgesinde bir lise öğrencisinin ölümü, 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin, 24'ü tutuklu 7'si firari 32 sanığın yargılanmasına devam edildi - Mahkeme heyeti, 6 sanığın adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi

Sakarya'da 1. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) düzenlenen ve bir lise öğrencisinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 24'ü tutuklu, 7'si firari 32 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince, özel hazırlanan Ferizli Spor Salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, tutuksuz sanık, müştekilerle taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Duruşmanın üçüncü gününde, sanıkların çapraz sorgularının ardından, mahkeme dosyasına Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve diğer kurumlardan gelen belgeler ile bazı sanık ve avukatlarının tahliye ve diğer taleplerini içeren beyanları okundu, tutanağa geçirildi.

Duruşmada, olayda yaşamını yitiren Diyar Ayan'ın babası Bekir Ayan'ın avukatı Özgür Akın, şikayetlerinin devam ettiğini, davaya katılma taleplerinin bulunduğunu söyledi.

Olayın müsebbibi olanların cezalandırılmasını talep ettiklerini belirten Akın, "Duruşmanın birinci gününden bu yana Diyar'ın bir hiç uğruna yaşamını yitirdiğini anladık. Bir kısım sanıklar olayları öyle bir şekilde izah etmişlerdir ki bu durum bizim için hikayeden ibaret kalmıştır. Dosyanın kül halinde Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek tekrar rapor alınmasını ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Söz alan sanık avukatları da okunan belgelerden aleyhte olan hususları kabul etmediklerini dile getirerek, müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

Görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, 7 sanığın adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine, 7 sanık hakkındaki yakalama emrinin devamına karar verilmesini ve dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.

Söz verilen tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulundu.

Tutuklu sanıklar Yasin Can, Mert Özkan, Murat Alçetin, Mehmet Çokkahraman, Yusuf Barçağ ve Mahmut Cerrah'ın adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin, 7 sanık hakkındaki yakalama emrinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 1 Haziran'a erteledi.

- Süreç

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan Nakliyeciler Sitesinin önündeki silahlı saldırıda 7 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan, öğle yemeği için olay yerinde bulunan Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Diyar Ayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca 24'ü tutuklu, 7'si firari 32 sanık hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 4 müşteki yer alıyor.

İddianamede, 32 sanık hakkında, "kasten öldürmek" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile "kasten öldürmeye teşebbüs" ve diğer suçlardan 91 yıl onar aydan dört yüz otuz dörder yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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