Sakarya'daki telefon dolandırıcılığı operasyonu

Sakarya'da, telefonla aradıkları vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sakarya başta olmak üzere 15 ilde hesaplarında yüklü miktarda para bulunan vatandaşları, "icra takibinden kurtaracağız" diyerek 1 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Bu arada, şüphelilerden biri, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı.
Zanlılardan M.E. ve H.K. savcılıktaki ifadeleri sonrası serbest kaldı.
Mahkemeye çıkarılan E.U. ve O.G. tutuklandı, D.C.Ç. ve G.M adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Olay
Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya başta olmak üzere 15 ilde, vatandaşları telefonla arayan bazı şüphelilerin "sağlık sigorta priminden kaynaklı 5 bin liralık icra takibi başladığı, bildirdikleri hesaba bin 360 lira ödendiği takdirde borçlarının silineceğini ve icra takibinin kalkacağını" söyleyerek dolandırıcılık yaptığını tespit etmişti.
Suç örgütünün bu yolla yaklaşık bir milyon lira haksız kazanç elde ettiğini de belirleyen ekipler, Adapazarı ilçesinde 4 farklı adrese dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda O.G. (23), E.U. (24), D.C.Ç. (19), G.M. (22), H.K. (21) ve M.E'yi (21) gözaltına almıştı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda sim kart, cep telefonu, banka hesap kartları ile harddisk ele geçirilmişti.
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