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Sakarya'daki terör operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 23:21 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'e yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca, 22-31 Aralık'ta terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen iki farklı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 12 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 4'ü adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(AA)

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