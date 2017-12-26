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Sakarya'daki terör örgütü DHKPC davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 13:24 | Son Güncelleme 25 dakika önce

- "Anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz 3 sanık beraat etti

Sakarya'da, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik soruşturma kapsamında yargılanan tutuksuz 3 sanığın beraatine karar verildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hatice Senem Doyduk, araştırma görevlileri Emre Demirtaş ve Serhat Ulubay ile avukatları katıldı.

İki celse arasında gelen belgelerin zaptageçirilmesinin ardından sanık ve avukatları cumhuriyet savcısının bir önceki celse verdiği esas hakkındaki mütalaasına ilişkin savunmalarını yaptı.

Sanık Doyduk, yazılı savunmasını mahkemeye sunduğunu belirterek, beraatini talep etti.

Diğer sanıklar Demirtaş ve Ulubay da esasa ilişkin savunma dilekçelerini mahkemeye sunduklarını ifade ederek, beraatlarini istedi.

Sanık avukatları da yazılı savunmalarını sunduklarını, önceki celselerde verdikleri beyanlarını tekrar ettiklerini dile getirerek, müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan koşullar oluşmadığı için beraatine hükmetti.

Cumhuriyet savcısı bir önceki celsede 3 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan beraat, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ise 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Doyduk, Demirtaş ve Ulubay hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ise 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

(AA)

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