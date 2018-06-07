Sakarya'daki toplu balık ölümleri

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Çark Deresi'nde yaşanan toplu balık ölümleri üzerine soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, bazı basın yayın organlarında çıkan Çark Deresi 32 Evler mevkisinde dün itibarıyla çok sayıda balığın su yüzüne vurduğu, çevreden kendileriyle görüşülen vatandaşların bu tür ölümlerin bölgede sıklıkla yaşandığı, dereye dışarıdan kimyasal atık ve ilaçların salındığı, derenin ekolojik dengesinin bozulduğu ileri sürülen ve Sakarya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili çok yönlü inceleme yaptıkları şeklinde yer alan haberleri ihbar kabul etti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, çevrenin kasten kirletilmesi suçu kapsamında kaldığı değerlendirilen eylem yönünden meçhul şüpheli ya da şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.

- Olay

Dün, Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Çark Deresi 32 Evler Mahallesi mevkisinde çok sayıda balığın kıyıya vurduğunu fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirmişti.

Ölü balıklardan ve sudan numune alan ekipler, konuyla ilgili inceleme başlatmıştı.

