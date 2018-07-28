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Sakarya'daki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 16:43 | Son Güncelleme

Arifiye ilçesinde halk otobüsü, tır ve otomobilin karıştığı, bir kişinin öldüğü 21 kişinin de yaralandığı kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen iki kişi tutuklandı

Sakarya'daki trafik kazası

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde halk otobüsü, tır ve otomobilin karıştığı, bir kişinin öldüğü 21 kişinin de yaralandığı kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen iki kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Arifiye ilçesinde meydana gelen kaza sonrası çalışma başlattı.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları ile MOBESE görüntülerini izleyen ekipler, kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen zabıta aracının sürücüsü A.P. ile tır sürücüsü M.T.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde dün halk otobüsü, tır ve otomobilin karıştığı trafik kazasında bir kişi ölmüş, 21 kişi de yaralanmıştı.

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Arifiye sakarya şüpheli tutuklama

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