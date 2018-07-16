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Sakarya'nın ikinci kadın otobüs şoförü yollarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 19:20 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesinde ikinci kadın otobüs şoförü olarak işe başlayan Derya Sevinen, hemcinslerini mesleğine davet ediyor - Derya Sevinen : - "Daha önce Bahar Hanım'ın haberini de görmüştüm. 'O yapabiliyorsa ben de yapabilirim' dedim. Aslında bütün kadınlar bu işi yapabilir. Bütün kadınları davet ediyorum"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde ikinci kadın otobüs şoförü olarak görevine başlayan Derya Sevinen, vatandaşlardan olumlu tepkiler aldığını belirterek tüm kadınların bu işi yapabileceğini belirtti.

Daha önce belediyenin tek kadın şoförü Bahar Çamaş'ın ardından 25 yıldır Sakarya’da yaşayan, evli ve 3 çocuk annesi Derya Sevinen, görevine başladı.

Sevinen, yaptığı açıklamada, işe başlamasındaki en büyük destekçisinin eşi olduğunu söyledi.

Mesleğini severek yaptığını ifade eden Sevinen, "Vatandaşlardan çok güzel tepkiler alıyorum. Tebrik edenler, yakıştıranlar, alkışlayanlar oluyor. Ailem de destek veriyor. Bu konuda ise eşim en büyük destekçim. Çocuklarıma annelerinin ne iş yaptığı sorulduğunda otobüs şoförü olduğumu söylemeleri elbette onlar için de biraz enteresan oluyor. Yakınlarıma işe başladığımı söylediğimde çok şaşırdılar. 'Yakında sen uçak da sürersin' diyenler oldu." diye konuştu.

Daha önce de servis aracı şoförü olduğunu anlatan Sevinen, uzun süre işçi ve öğrenci taşımacılığı yaptığını aktardı.

"D" sınıfı ehliyeti almak için çok istekli olduğunu ve en sonunda başardığını belirten Sevinen, "Daha önce Bahar Hanım'ın haberini de görmüştüm. 'O yapabiliyorsa ben de yapabilirim' dedim. Aslında bütün kadınlar bu işi yapabilir. Bütün kadınları davet ediyorum." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil de "Belediye otobüslerimizde daha önce Bahar Çamaş, görev yapmaya başlamıştı. Çamaş'tan sonra Derya Sevinen de belediye otobüsü şoför ekibimize katıldı. Sevinen'e yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyor, kolaylıklar diliyorum." açıklamasını yaptı.

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