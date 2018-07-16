Sakarya'nın ikinci kadın otobüs şoförü yollarda

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde ikinci kadın otobüs şoförü olarak görevine başlayan Derya Sevinen, vatandaşlardan olumlu tepkiler aldığını belirterek tüm kadınların bu işi yapabileceğini belirtti.

Daha önce belediyenin tek kadın şoförü Bahar Çamaş'ın ardından 25 yıldır Sakarya’da yaşayan, evli ve 3 çocuk annesi Derya Sevinen, görevine başladı.

Sevinen, yaptığı açıklamada, işe başlamasındaki en büyük destekçisinin eşi olduğunu söyledi.

Mesleğini severek yaptığını ifade eden Sevinen, "Vatandaşlardan çok güzel tepkiler alıyorum. Tebrik edenler, yakıştıranlar, alkışlayanlar oluyor. Ailem de destek veriyor. Bu konuda ise eşim en büyük destekçim. Çocuklarıma annelerinin ne iş yaptığı sorulduğunda otobüs şoförü olduğumu söylemeleri elbette onlar için de biraz enteresan oluyor. Yakınlarıma işe başladığımı söylediğimde çok şaşırdılar. 'Yakında sen uçak da sürersin' diyenler oldu." diye konuştu.

Daha önce de servis aracı şoförü olduğunu anlatan Sevinen, uzun süre işçi ve öğrenci taşımacılığı yaptığını aktardı.