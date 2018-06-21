Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali İrfan Balkanlıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'na tebrik telgrafı gönderdi.

