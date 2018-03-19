Sakarya'ya ikinci hidroelektrik santrali inşa edilecek

Sakarya'da yapılması planlanan ve yakında ihaleye çıkılacak ikinci hidroelektrik santrali (HES) ile yılda 100 bin kilovat elektrik enerjisi üretilmesi hedefleniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, alternatif enerji kaynaklarıyla ciddi miktarda elektrik ürettiklerini, yerel idare tarafından inşa edilen ilk hidroelektrik santrali ADASU HES ile 2013 yılından bu yana kent için 27 milyon liralık enerji ürettiklerini belirtti.

Akyazı Keremali İçmesuyu İsale Hattı üzerinde yeni bir HES daha inşa edeceklerini bildiren Toçoğlu, "16,5 kilometrelik isale hattında çalışmalar tamamlandı. Akyazı'nın 5 mahallesine kaliteli ve bol içme suyu ulaştırmak için önemli bir proje başlatmıştık. Bin 236 metre yükseklikte bulunan kaynaklardan Akyazı'nın Güzlek, Pazarköy, Harunusta, Hasanbey ve Alaağaç mahalleri ile ihtiyaç halinde Akyazı merkezine su ulaştıracağız. İçme suyu hattı kısa süre içerisinde devreye alınacak. Hazırlıklarımızı tamamladık. HES projesi tamam, yakında ihaleye çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.