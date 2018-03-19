Sakarya'ya ikinci hidroelektrik santrali inşa edilecek

Sakarya'da yapılması planlanan ve yakında ihaleye çıkılacak ikinci hidroelektrik santrali (HES) ile yılda 100 bin kilovat elektrik enerjisi üretilmesi hedefleniyor.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, alternatif enerji kaynaklarıyla ciddi miktarda elektrik ürettiklerini, yerel idare tarafından inşa edilen ilk hidroelektrik santrali ADASU HES ile 2013 yılından bu yana kent için 27 milyon liralık enerji ürettiklerini belirtti.
Akyazı Keremali İçmesuyu İsale Hattı üzerinde yeni bir HES daha inşa edeceklerini bildiren Toçoğlu, "16,5 kilometrelik isale hattında çalışmalar tamamlandı. Akyazı'nın 5 mahallesine kaliteli ve bol içme suyu ulaştırmak için önemli bir proje başlatmıştık. Bin 236 metre yükseklikte bulunan kaynaklardan Akyazı'nın Güzlek, Pazarköy, Harunusta, Hasanbey ve Alaağaç mahalleri ile ihtiyaç halinde Akyazı merkezine su ulaştıracağız. İçme suyu hattı kısa süre içerisinde devreye alınacak. Hazırlıklarımızı tamamladık. HES projesi tamam, yakında ihaleye çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.
Toçoğlu, bölgenin içme suyunu güvence altına alacak projeye entegre bir HES inşa edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"İsale hattı üzerine kurulacak bu HES ile yılda 100 bin kilovata kadar enerji üretilebilecek. Hazırladığımız proje ile HES için santral binası, 1 adet 10 metreküplük kaptaj ve 660 metre uzunluğunda bir hat inşa edeceğiz. Kurum olarak çevreye zarar vermeyen yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarımız devam edecek."
Yine bir yerel idare tarafından hayata geçirilen ilk baraj olma özelliğini taşıyan Akçay Barajı isale hattı üzerine 3 HES kuracaklarını aktaran Toçoğlu, "HES'ler üretecek, şehrimiz kazanacak." ifadesini kullandı.
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